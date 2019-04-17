تركيا تطالب واشنطن بإعفائها من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران

الوقت- طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين من واشنطن تمديد الإعفاء الذي منحته لها من التقيد بالعقوبات المفروضة على إيران، بما يسمح لأنقرة الاستمرار في استيراد النفط الإيراني.

وأشار قالين بعد محادثات بين وزير المالية التركي بيرات ألبيرق والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إلى أن أنقرة متفائلة بإصدار إدارة ترامب إعفاء جديداً لها بعد مطالبة واشنطن كل الدول العام الماضي بوقف شراء النفط الإيراني.

وقال قالين في تصريحات للصحفيين: "بالطبع نحن نتوقع إعفاء لتركيا"، مضيفاً أن أنقرة لم تتسلم إشعاراً رسمياً بذلك، وأشار قالين إلى أن تركيا خفضت وارداتها من إيران بالرغم من معارضتها للعقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب بشكل أحادي بعد انسحابه من الاتفاق النووي.

وقال: "لا يجب أن يتوقع الناس أن تدير تركيا ظهرها لإيران بهذه البساطة. نريد الحفاظ على علاقات طيبة مع إيران ونعتقد أن الطريقة للتعامل مع إيران هي الانخراط معها أكثر بدلاً من زيادة العقوبات".

وفرض الرئيس الأمريكي على ايران عقوبات اقتصادية بعد انسحابه من الاتفاق النووي رغم التزام إيران به كما منحت واشنطن إعفاءات لمدة ستة أشهر لثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا ينتهى أجلها في 2 مايو.