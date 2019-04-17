ترامب يستخدم الفيتو ضد قرار الكونغرس الأمريكي وقف الدعم للسعودية في حرب اليمن

الوقت- استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الفيتو، ضد قرار للكونغرس يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي لتحالف العدوان السعودي في اليمن.

واعتبر ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو، أن "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنوداً شجعاناً، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، دعت ترامب إلى توقيع مشروع قرار يضع حدا لانخراط أمريكا في الحرب اليمنية، وأوضحت رئيسة مجلس النواب أن مشروع القرار الذي تبناه الكونغرس الأسبوع الماضي يحدد أنواع النزاعات المسلحة التي تنخرط فيها أمريكا.

وهذا الفيتو هو الثاني لترامب هذا العام إذ استخدم الرئيس الأمريكي الشهر الماضي حق النقض ضد قرار للكونغرس بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها ترامب على الحدود مع المكسيك.