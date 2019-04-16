النظام البحريني يسقط الجنسية عن 138 مواطناً لأسباب سياسية

الوقت- اعلنت محاكم النظام البحريني اليوم الثلاثاء اسقاط‏ الجنسية عن 138 مواطناً في قضية سياسية وبعد محاكمة صورية افتقدت لادنى مصداقية.

و أكد أهالي المحكومين تعرض اولادهم للتعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات منهم.كما أصدرت أحكام بالسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد على 139 مواطنا.

ويواصل النظام البحريني تصفية المعارضة وقمع المطالبين بالديمقراطية في البحرين عبر تسييس القضاء والصاق تهم جنائية واخرى ارهابية بالمعارضين وكان اسقط قبل فترة الجنسية عن المرجع الديني اية الله عيسى قاسم كما حاكم رئيس حركة الوفاق المعارضة امام محاكم صورية وزج به لسنوات في السحن.