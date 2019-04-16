المقاتلة الإيرانية "كوثر" تحلق في سماء طهران لأول مرة

الوقت- حلقت المقاتلة الإيرانية "كوثر" المصنعة محلياً لأول مرة في سماء طهران صباح اليوم الثلاثاء.

وحلقت مقاتلة "كوثر" صباح اليوم مع مقاتلات 'صاعقة' و F-5 و MiG-29 من مطار مهرآباد لإجراء الاستعراض والتدريبات الجوية.

بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة التابعة للجيش، حلقت طائرة تزود الوقود في الجو من طراز بوينج 747 ، أيضا في هذا اليوم لإجراء تمارين تزويد الطائرات العسكرية بالوقود وهي في الجو.

جرت هذه التدريبات العسكرية قبل استعراض يوم الجيش الوطني الإيراني (18 نيسان/أبريل الحالي) لإعداد المقاتلات للعرض الجوي في ذلك اليوم.

وأعلن قائد القوات الجوية للجيش العميد "عزيز نصيرزادة" أمس عن عرض الإنجازات الدفاعية محلية الصنع خلال الإستعراض العسكري ليوم الجيش الوطني قائلا: ان مقاتلتي 'كوثر' و'صاعقة' ستحلقان في السماء خلال إستعراض يوم الجيش .

وكانت المقاتلة "كوثر" المصنعة محليا قد أزيح الستار عنها في 22 أغسطس/ آب 2018 في يوم الصناعات الدفاعية، والتي تم إنتاجها من قبل المتخصصين في منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة، تتمتع بمواصفات مثل شبكات البيانات الرقمية العسكرية المتوافقة مع الجيل 4، وشاشات العرض الرقمية المتعددة الأغراض واستخدام الحاسوب للمحاسبات الباليستية، ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه إطلاق النار ومنظومات الخرائط المتحركة الذكية، وغيرها من المواصفات الأخرى.