ظريف يزور سوريا ويلتقي الرئيس الأسد

الوقت- التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، في دمشق، الرئيس السوري بشار الأسد.

وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فإن محمد جواد ظريف الذي يزور سوريا تلبية لدعوة رسمية من المسؤولين السوريين، التقى منذ قليل بالرئيس السور بشار الاسد.

وفي تصريح للصحفيين لدى وصوله الى مطار دمشق الدولي كان ظريف قد قال: أزور سوريا لإجراء التنسيق حول القضايا الاقليمية والدولية وكذلك لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رؤساء البلدين كما سأجري زيارة الى تركيا لتحقيق الاهداف ذاتها.

يذكر أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف زار مقام السيدة زينب (سلام الله عليها) قبل لقائه بالرئيس السوري.