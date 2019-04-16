واشنطن بوست: إليكم معلومات جديدة حول صفقة القرن!

الوقت-كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يوم أمس الاثنين، معلومات جديدة حول صفقة القرن حيث قالت إن الصفقة التي يتبنّاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع العربي الإسرائيلي تقتصر على تحسين حياة الفلسطينيين، لكنها لا تتضمن إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة لهم.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة على أهم مركّبات خطة السلام الأمريكية المسماة بـ"صفقة القرن"، بأن هذه الخطة تتضمن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين ولكنها لا تتضمن، كما يبدو، إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورجّحت أن تتركز الخطة على احتياجات إسرائيل الأمنية.

وبحسب الصحيفة فإن خطة السلام لا تستند إلى حل الدولتين، على عكس جولات المفاوضات التي حدثت على مدار العشرين عاما الماضية.

وختمت الصحيفة مقالها قائلة أنه من المتوقع أن يقوم البيت الأبيض بطرح حزمة السلام التي طال انتظارها خلال موسم الربيع الحالي أو في بداية موسم الصيف، بعد أكثر من عامين من الجهود التي بذلها مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر لإعداد ما بات يعرف بـ"صفقة القرن".