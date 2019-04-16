"صرخات من سوريا" أم من "هوليوود"؟

الوقت- لقد حوّلت وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، هوليوود إلى استديوهات ضخمة تبث من خلالها أفكارها وتروجها للرأي العام داخل أمريكا وخارجها، والعلاقة بين "سي آي اي" و"هاليوود" ليست بالجديدة وتعود إلى ستينيات القرن الماضي والذي تزامن مع "حرب فيتنام" والفظائع التي ارتكبتها القوات الأمريكية هناك، ولكي تبرر واشنطن وجودها هناك استعانت بـ"هيوليوود" لتغيير وجهة نظر العالم بالجيش الأمريكي، واستمرت هذه العلاقة بين الطرفين حتى يومنا هذا وبدأت تأخذ شكلاً متداخلاً أكثر خلال تسعينيات القرن الماضي حتى أصبحت وكالة الاستخبارات تسيطر على جوهر صناعة الأفلام في هوليوود، وحالياً يحاول الجيش حذف أي إشارة تسيء إليه أو تسخر منه أو من تاريخه، وربما يقف عائقاً دون إنهاء الفيلم إذا رفض منتجوه الانصياع.

على سبيل المثال حُذفت إشارة إلى حرب فيتنام من فيلم "Hulk" ضمن تعديلات كبيرة أخرى على السيناريو، شملت تغيير المعمل الذي وُلد فيه "Hulk" ليصبح منشأة غير عسكرية، وقد كان عسكرياً في السيناريو الأصلي، وتغيير اسم عملية القبض عليه من "Ranch Hand" إلى "Angry Man"، لأن الاسم الأول يشير إلى عملية عسكرية حقيقية ألقى الجيش الأمريكي فيها ملايين الجالونات من المبيدات والسموم على الريف الفيتنامي، ما أدّى إلى تسميم ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية.

اليوم المبدأ نفسه يتكرر في تفاصيل "الحرب السورية" التي تسعى من خلالها واشنطن للبقاء في الشرق الأوسط، وقد انتهزت فرصة وجود الجماعات الإرهابية المسلحة مثل "داعش" في سوريا لتبرير وجودها، ولكي تظهر بأنها تحارب هذه الجماعات لا بدّ من صناعة "بروباغندا" جديدة من خلال هوليوود لإقناع الرأي العام الأمريكي ببطولة وعظمة الجيش الأمريكي في سوريا وكيف ينقذ الشعب السوري من براثن الإرهاب، ومن ضمن هذه الحملة الإعلامية المصطنعة التي خرجت بها أمريكا كان فيلم "صرخات من سوريا" وهو فيلم وثائقي من إخراج الأوكراني، "Evgeny Afineevsky" يتحدث عن الحرب السورية وتفاصيلها من خلال سلسلة من المقاطع المصورة "الأرشيفية" وإجراء بعض المقابلات.

المشاهد الأمريكي اعتاد على أفلام الحروب التي تنتجها هوليوود وفهم كيف تعمل بلاده على تحسين صورتها في الخارج، ومع كثرة الفيديوهات والفضائح التي تظهر مدى وحشية الجيش الأمريكي في العراق وسوريا وغيرها من دول العالم وكيف يستهدف المدنيين كما فعل في العراق، كان لا بدّ من العمل على أفلام أكثر تعقيداً واكثر عمقاً لإقناع المشاهد، وفي فيلم "صرخات من سوريا" استعانت وكالة الاستخبارات المركزية ببعض الشخصيات السياسية والفنية المشهورة للترويج للفيلم وكان منهم "نيكي هيلي" مندوبة أمريكا في مجلس الأمن، ومغني الروك الشهير كريس كورنيل ومغني البوب الشهير "شير" والذي ألف أغنية ونشرها عن هذا الفيلم، ولكن هل حقق هذا الفيلم ما تصبو إليه وكالة الاستخبارات المركزية؟.

الفيلم يبدأ بمشهد الطفل السوري، ألان كردي، الذي قذف البحر جثته على سواحل تركيا نهاية عام 2015، ويقدم الفيلم آلان وأسرته على أنهم هربوا من بطش الحكومة السورية إلا أن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق، فقد هربت عائلة آلان من إجرام داعش الذي حاصر منطقتهم "كوباني".

تشير "تيما كردي" عمة آلان ، التي كان يحاول آلان وعائلته الانضمام إليها والمجيء إلى كندا، إلى حقيقة تتناقض مع رواية "صرخات من سوريا" إذ تقول أن : "أزمة طالبي اللجوء في سوريا نتيجة الحرب التي أطلقتها واشنطن وحلفاؤها لتغيير النظام في سوريا"، وتضيف: "آمل أن يغير الرئيس ترامب فكرة تغيير النظام في سوريا".

بشار الأسد

فيلم "صرخات من سوريا" يقدم الرئيس بشار الأسد بأنه زعيم ديكتاتوري يريد قتل السنة في سوريا، وأنه يغلق الباب أمام عودتهم، بينما يشكل "السنة" ثلاثة أرباع السكان السوريين وأكثر من نصفهم في الجيش السوري ، إن "صرخات من سوريا" تشوه بشكل خادع حتى جزءاً من خطابات الأسد لإثبات أن الأسد وصف السوريين بأنهم "جراثيم" لإثبات أكاذيبهم لـ "الإبادة الجماعية المنتظمة للسنة".

يظهر الفيلم الوثائقي أن الأسد ، أثناء كلمته (المترجمة من العربية إلى الإنجليزية في فيلم وثائقي ، كانت غير مكتملة ومنحازة بالكامل) ، يقول: "عندما تتكاثر الجراثيم في كل مكان ، من الصعب جداً القضاء عليها".

وعلى الفور تخرج امرأة سورية لتقول: "إنه يصف السوريين بالجرثومة والبكتيريا ويريد التخلص منا"، إلا أن الحقيقة أن الأسد وصف المؤمرات بالجراثيم وقال بالحرف الواحد: " المؤامرات كالجراثيم تتكاثر في كل لحظة وكل مكان ..لا يمكن إبادتها وإنما يمكن العمل على تقوية المناعة في أجسادنا لصدها".

صناعة الكذب

إن صناعة فيلمٍ فاطرٍ للقلوب لا تتطلّب كل هذا العناء، بوجود محتوىً بصري من الفيديوهات والصور - الموثّقة والمفبركة- على الإنترنت يفوق عدد اللاجئين - السوريين والمدّعين- في أوروبا ودول الجوار، وتكون نتيجة التشغيل التلقائي لمدّة ساعتين على اليوتيوب مضافاً إليها مقابلاتٌ مقتضبة مع لاجئين و "ثوّار" وناشطين في الخارج، فيلماً مثل "Cries From Syria - صرخات من سوريا"، الذي يضيف مخرجه للعاملين السابقين مقابلات مع أطفال سوريين كحاملي رايةٍ لتجييش المشاعر لدى الجمهور، فيستحيل تقديم "الواقع" إلى تسجيل "وقائع" لا اتساق يجمعها ولا نقاط علام فيما بينها، ويبتعد الوثائقي عن كونه محاولة فهم ليقترب من خانة اللطميات والمنادب.

لا يستعرض الوثائقي المعروض أول مرة في مهرجان"Sundance" قصّة واضحة المعالم بل يُفترض بنا أن نعتبره سبراً لمراحل الحرب السورية، وسط توهان الخطوط الزمنية في ظل تقسيم الفيلم للوضع السوري إلى أربع مراحل؛ يكتفي الفيلم بذكر المكان والزمان في زاوية الشاشة إذ إن هذه المراحل متداخلة زمنياً وتختلف بين منطقة وأخرى لدرجة التماهي فيما بينها، وإن بدت هذه المراحل متواليةً زمنياً (فجر الثورة - الحرب الأهلية - المقاتلون الأجانب - الرحلة) فقد فقدت السياق السليم، ما يجعل تصويب الأخطاء الواردة "من الناحية التاريخية" مضيعةً للوقت، ولأن هذا يختلف عن حرف الحقائق وزجّها في سياقات أخرى تجدر الإشارة إلى أن الفيلم يصنّف الطفل حمزة الخطيب ضمن أطفال درعا الذين كتبوا على جدران المدارس، وأن ثورة مصر حصلت بعد ثورة ليبيا، وتتلاعب الترجمة بالمعاني ففي عين المترجم الجهاد والقتال هما ذات المفردة " Fight"، ويصبح الالتحاق بركب الثورة مرادفاً للانضمام للحرب الأهلية في بداية المرحلة الثانية.

يقتصر دور الراوي على مقدّمة الفيلم بتعريفه عن سوريا، وإن اختزلها بسنيّ حكم البعث، يتوارى بعد ذلك فاسحاً المجال لكلمات ضيوف الفيلم كتعليق على الفيديوهات الأرشيفية التي صوّرها ناشطون سوريّون، وهذه الفيديوهات تستحوذ على جلّ الفيلم معظم التعليقات تنتهي بإلقاء الأسئلة على الجمهور من قبيل أين الإنسانية؟ ولماذا يقتلون الأطفال؟ برفقة مشاهد القصف والقتل والتعذيب مع خلفية موسيقية دراماتيكية تزاحم الحدث على واقعيته وتسلخه عنها في بعض الأحيان، مثل التنوّع الموسيقي أثناء تعداد العقيد رياض الأسعد لأنواع القنابل التي يُقصف بها السوريون، وشكّلت الإضافات في "صرخات من سوريا" حواجز تفصل المتلقي عن الحدث.

هناك، لم يتلق الفيلم الصدى المأمول ولم يشكّل موجة في الرأي العام الغربي رغم عرضه في مهرجان"Sundance" ثم إذاعته عبر شبكة HBO، ولم نرَ تفنيداً لطرح الفيلم ونسخته المشوّهة عن الحالة السورية، هكذا تتبدّد فرصة عرضه على منصّة تلفزية مهمة، وسبب التجاهل غالباً هو المحتوى البصري القاسي الذي يجعل الاستمرار بمشاهدة الفيلم تحدّياً، تاركاً المشاهد ليشيح بنظره أو يطغى في تركيزه على المادة الصوريّة غير الواضحة والمأخوذة بكاميرات غير احترافية على التعليق، فلا تمر دقائق دون مشهد تعذيب أو أشلاء من القصف في تناولٍ مشاعري للحالة محمول على عَبرات الضيوف رغم أنه يعتمد في بنيته على نموذجٍ سرديّ تقريري يكاد يطابق الإخباري، وهذا ما يمثّل جوهر مشكلة الخطاب الإعلامي للمعارضة السورية.