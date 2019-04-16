هكذا ردّت الهان عمر على تهديدات ترامب!

الوقت-شنت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، يوم أمس الاثنين هجوماً عنيفاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهددة إياه بأنها لن تصمت.

وفي بيان لها نشر على حسابها الشخصي في تويتر أشارت إلى أن خطاب العنف الذي ينتهجه ترامب وكل أشكال خطاب الكراهية ليس لهما مكان في المجتمع. وأضافت أن نسبة الجرائم في المقاطعات التي استضافت ترامب خلال حملته الانتخابية ارتفعت بشكل كبير.

وفي السياق، طلبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي من رئيس قسم الأمن في الكونغرس تعزيز الحماية الأمنية للنائبة إلهان عمر وأفراد عائلتها وموظفي مكتبها على الفور، عقب تغريدة للرئيس الأمريكي انتقد فيها تصريحات لعمر .

وأضافت بيلوسي في تغريدة لها أيضاً أن خطابات ترامب المليئة بالكراهية والتحريض تنشئ مناخاً خطيراً.

من جهة ثانية، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على بيان الهان عمر مشيرة إلى أن ترامب لم يقصد أيّ إساءة عندما انتقد عبر تويتر تعليقات عضو الكونجرس الديمقراطية إلهان عمر. وفي حديث إلى محطة (أي.بي.سي. نيوز) التلفزيونيّة قالت إن على الرئيس مخاطبة عضو الكونغرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للساميّة وليس لمرة واحدة فحسب.

وكان ترامب قد هاجم النائبة الديمقراطية المسلمة الهان عمر يوم أمس الاثنين متهما إياها بالخروج عن سيطرة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومعاداة السامية و"إسرائيل".