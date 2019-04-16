حريق هائل في في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس!

الوقت- قال المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية، يوم أمس الاثنين أن حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس، واستطاع رجال الإطفاء وبعد مجهود كبير اخماد الحريق بعد ساعات من اشتعاله.

وبحسب وكالة “رويترز” الأمريكية، فإن عملية كبرى لإطفاء الحريق لا تزال جارية، فيما أكد المتحدث باسم مجلس البلدية إخلاء المنطقة من السكان والسياح.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فان أعمدة من الدخان قد تصاعدت فوق الكاتدرائية بشكل هائل.

وتفيد آخر الأنباء بأن النيران التهمت برج الكاتدرائية كليا، ما أدى إلى انهيار البرج. ووصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الحريق بـ “الرهيب”.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول قصر الإليزيه عن إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه المتوقع حول الوضع في البلاد بسبب “الحريق المروع”. وأكد المسؤول أن الرئيس ماكرون توجه إلى مكان الحادث.

وحتى الساعة لم يعرف سبب اندلاع الحريق، وبحسب مصادر في الكاتدرائية فان الحريق قد نجم بعد ماس كهربائي بسبب خضوع بعد أقسام المبنى لأعمال الترميم في الفترة الأخيرة.

يذكر أن بناء الكاتدرائية يعود إلى القرن الـ 12، وهي تعد أحد أشهر المعالم المعمارية التاريخية في باريس، ومن أشهر الكنائس المسيحية في أوروبا والعالم.