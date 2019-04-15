حتى اطفال المعارضين السعودين لم يسلموا من بطش ال سعود

قالت مصادر محلية مطلعة ان النظام السعودي فرض الاقامة الجبرية على عائلة الناشط السياسي علي هاشم، ومنعتهم من السفر ومن بينهم عدد من الاطفال.

وكشف حساب "معتقلي الرأي" المعني بشؤون المعتقلين وحقوق الإنسان في البلاد، في تغريدته أن سلطات النظام السعودي فرضت منع السفر التعسفي على أطفال الناشط علي هاشم وأوقفت جميع خدماتهم.

وتابع الحساب كاشفا عن أسماء الأكفال:” الحسن علي الحاجي 10 سنوات وأشقاؤه الحسين (9 سنوات)، زينب (8 سنوات)، العباس (3 سنوات)، فاطمة (سنتان) وذلك بعد أن صادرت جوازات سفرهم 9 أشهر منذ يوليو 2017″

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع أبناء المعتقلين السعوديين من السفر، حيث سبق أن فرضت السلطات السعودية حظرا على سفر 17 شخصا من أبناء وأقارب الداعية المعتقل “سلمان العودة”.

وقبل ايام اكد الداعية السعودي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي، في تغريدة له على حسابه تعرض بعض زوجات المعتقلين والنشطاء في الخارج لضغوط لطلب الطلاق أو الخلع فمن جهة يسعى بلاعمة “دكاترة شريعة” لإقناعهن بأن السجين أوالطريد خائن خارجي مارق من السنة والجماعة!، وتابع:”ومن جهة يتم تخويفهن بالفصل من وظائفهن، وتخيير بعضهن بين الطلاق أو فقدان الوظيفة ثم سهلوا لهن إجراءات طلب الخلع.”

جدير بالذكر أنه قبل أيام اعتقلت السلطات السعودية 14 أشخاص، بينهم مواطنان يحملان الجنسية الأميركية، في حملة جديدة استهدفت عدداً من الكُتّاب والشخصيات الأكاديمية وأشخاصاً على صلة بنشطاء معتقلين.