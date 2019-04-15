الجيش اليمني يستعيد مواقع في نجران من مرتزقة الجيش السعودي

الوقت- تمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية من استعادة مواقع في نجران فيما استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات المرتزقة في جبهات عسير وجيزان.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في الطلعة في نجران انتهت باستعادتها وتحريرها.

وفي عسير أطلقت قوة الإسناد الصاروخي صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة موقعة إصابات مباشرة كما تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل النار قبالة جيزان.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنا أمس من استعادة مواقع شرق جبل النار بمحافظة حجة وتدمير آلية لمرتزقة العدوان السعودي وقتل وجرح أفراد طاقمها.