قائد الثورة: كلما تشدد الأعداء أكثر كلما قويت إرادتنا أكثر

الوقت- أكد قائد الثورة الإسلامية، اليوم الاثنين، ان ما يقوم به الأعداء اليوم ضد إيران، إنما هو الأنفاس الأخيرة لعدائهم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكلما تشددوا ضدنا كلما زادت إرادتنا صلابة.

وقال في كلمة خلال استقباله المشاركين في الدورة السادسة والثلاثين للمسابقات القرآنية الدولية، التي أقيمت في طهران: "إن العمل بالقران يمهّد للعزة والرخاء والتقدم والاقتدار والانسجام ويضمن السعادة في الحياة والآخرة"، مضيفاً: للأسف بعض قادة الدول الإسلامية لا يعملون بالتعاليم القرآنية وبدل ان يكونوا ( اَشِدّاءُ عَلى الكُفّار) تحولوا إلى عملاء لأمريكا والصهاينة وتنكروا لدماء الفلسطينيين وضيعوا حقوقهم .

وفي جانب آخر من حديثه قال قائد الثورة الإسلامية إنما يفعله الأعداء اليوم ضد إيران هو أنفاسهم الأخيرة في عداء الجمهورية الاسلامية فكلما تشددوا أكثر كلما قويت إرادتنا أكثر، فكلما شددوا ضغوطهم فإننا سنصبح أقوى، وكلما انزعجوا أكثر من تمسكنا بالمعارف القرآنية سنزيد من تمسكنا بالقرآن وهذا التمسك هو أساس سعادتنا وقوتنا وعزتنا.

وأضاف: ان الحركة الشعبية العظيمة بمختلف مناطق البلاد نحو المناطق المتضررة بالسيول تمثل ظاهرة مدهشة، فالناس والشباب يتوجهون إلى هناك ويتعاونون مع شباب المناطق المتضررة بكل الأساليب وبكل الإمكانات، وهذا ما حدث في عقد الثمانينات في سنوات الدفاع المقدس إذ تحرك الشباب بهذه الروح من التضحية و الإيثار .