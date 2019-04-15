كيان العدو يجري مناورة جوية مشتركة مع الإمارات

الوقت- كشفت القناة 12 الصهيونية أن سلاح الجو في كيان العدو أجرى مناورة مشتركة مع سلاح الجو الإماراتي إلى جانب أسلحة الجو اليونانية والإيطالية في قاعدة اندرافيدا الجوية في اليونان.

وقالت القناة: إن المناورة حاكت مواجهة تهديدات مختلفة موجودة لدى أعداء هذه الدول، وأكد العقيد أمير قائد قاعدة رمات دافيد الجوية الصهيونية المشارك في المناورة أن قائد سرب الطائرات الإمارتية صافح الوفد الإسرائيلي وأشاد بأداء الطيارين الصهاينة.

كذلك بيّنت القناة الصهيونية أن المناورة تؤكد على التعاون العسكري بين هذه الأطراف وأنه سيكون هناك مناورات مشتركة مشابهة في المستقبل.