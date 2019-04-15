الأزمات الدولية: على واشنطن مساعدة الرياض على الخروج من مستنقع اليمن

الوقت- أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً جديداً دعت فيه أمريكا إلى مساعدة السعودية على الخروج من حرب اليمن عن طريق تعيين مبعوث يتولى هذا الملف.

وأوضحت المجموعة في تقريرها أنّه ينبغي على أمريكا أن تعين مبعوثا للأزمة في اليمن وأن تعلق كل صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى حين وقف السعودية عدوانها العسكري الذي بدأ قبل أربع سنوات ضد الشعب اليمني.

وتابع التقرير: يجب على تحالف العدوان الذي تقوده الرياض في اليمن أن يتوقف عن التفكير في كيفية تحقيق انتصار ما على الورق وأن يلتزم بدلا من ذلك التزاما تاما بالبحث عن مخرج سياسي، حتى لو كان ذلك يعني إعطاء حركة انصار الله وزنا أكبر مما يرغب به.

يذكر أن التقرير الجديد يأتي بعد أن وافق الكونغرس الأمريكي على اقتراح قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حرب اليمن، في خطوة أقدم عليها المشرعون الأمريكيون القلقون من سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين وتداعيات هذه الحرب على السكان الذين تتهددهم المجاعة.

ونقل التقرير عن روبرت مالي، رئيس مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن السعوديين “يرون أنهم بحاجة إلى وضع حد للحرب (لكنهم) لا يعرفون كيف يفعلون ذلك”.

وأضاف أن السعوديين ما زالوا يعتقدون “أننا إذا مارسنا ضغطاً عسكرياً أكبر قليلاً فإن اليمنيين سينهارون وبعد ذلك سنكون قادرين على إنهاء الحرب وهزيمة إيران، لكن لدينا أربع سنوات من الأدلة لدحض ذلك".