تنظيم داعش الارهابي یقوم بتلغیم المناطق التي فر منها شمال سوريا

الوقت- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان تنظيم داعش الارهابي قام بتلغيم مساحات واسعة من المناطق التي فروا منها خلال الأيام القليلة الماضية شمال سوريا، في وقت سلم العشرات منهم أنفسهم للقوات الكردية بعد تضييق الخناق عليهم.

واضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تقوم بعمليات تمشيط في المناطق التي هرب منها مسلحو تنظيم داعش من أجل نزع الألغام الكثيفة التي زرعها التنظيم.

وأفاد المرصد أن أكثر من 240 شخصا من أفراد تنظيم داعش، غالبيتهم من جنسيات أجنبية، سلموا أنفسهم إلى القوات الامريكية دون معرفة مصيرهم حتى الان.

وتمكن 700 شخص من الفرار من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش شمال شرقي سوريا خلال اليومين الماضيين الد آماکن تواجد الجيش السوري، غالبيتهم من النساء والأطفال .