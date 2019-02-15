أرقام قياسية حطّمها دونالد ترامب

الوقت- كشفت صحيفة "بينزس إنسايدر" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق العديد من الأرقام القياسية مقارنة بأسلافه، وذلك على مختلف المستويات.

فدونالد جون ترامب" هو الرئيس الخامس والأربعون لأمريكا، وتولى الرئاسة وعمره 70 عاماً، محطما أول رقم قياسي من حيث العمر.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية أواخر العام الماضي، فإن "ترامب" يحظى بنسب قبول منخفضة، وهو الأمر الذي جعله "أقل رؤساء الولايات المتحدة شعبيةً خلال الأشهر العشرة الأولى من توليه لمنصب الرئاسة".

وأفاد الاستطلاع بأن نسبة تأييد "ترامب" لم تتجاوز نسبة 37% فقط من الأمريكيين، فيما يعارضه ويختلف مع سياساته 59% من المستطلعين.

وهذه أقل نسبة تأييد لرئيس أمريكي في البيت الأبيض طوال السنوات السبعين الماضية، حسب الاستطلاع، إذ أيّد سلفه "جيمي كارتر" في نفس الفترة من الرئاسة 51%، فيما بلغت شعبية "جورج بوش" الابن خلال هذه الفترة 89% من المواطنين الأمريكيين.

كذلك سجلت أيضا إدارة "ترامب" أكبر معدل لرحيل مسؤولين في البيت الأبيض سواء بالإقالة أو الاستقالة، وحسب رصد شبكة "سي إن إن" الأمريكية، رحل عن إدارة "ترامب" 59 مسؤولا في أول عامين له بالحكم.

ومن أبرز من رحلوا عن إدارة "ترامب"، وزير الدفاع "جيمس ماتيس" ووزير الخارجية "ريكس تيلرسون" ووزير العدل "جيف سيشنز".

تفيد شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن "ترامب" هو أكثر الرؤساء استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "تويتر".

ويفضل "ترامب" منذ بداية رئاسته استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يفوق إصدار البيانات الرسمية كما كانت العادة من قبل.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الرسمية أن "ترامب" أصبح الأكثر متابعة على موقع "تويتر" بين قادة دول العالم، بواقع أكثر من 58 مليون متابع على حسابه الخاص.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أصدر "ترامب" عددا قياسيا من "البيانات المغلوطة" أو "المضللة".

وقالت الصحيفة إن "ترامب" أصدر 7 آلاف و600 "بيان مغلوط" منذ وصوله البيت الأبيض.

وأضافت أن أبرز تلك البيانات تتعلق بنفي اتهامات منسوبة إليه منها مسألة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، واتهامات تتعلق بعلاقات جنسية منسوبة إليه.

وعلى الجانب الآخر، يتهم الرئيس الأمريكي دائما وسائل الإعلام في بلاده بـ"الكذب" و"تلفيق الأخبار".

وبحسب رصد وسائل إعلام أمريكية، فإن "ترامب" أكثر الرؤساء الأمريكيين على الإطلاق استخداما لكلمة "معذرة" لا سيما أثناء لقاءاته التلفزيونية.

وتقول شبكة "سي إن إن" إن ترامب "غالبا ما يندفع" أثناء الحوار معه، ليختم حديثه في النهاية بكلمة "معذرة".

ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" استخدام "ترامب" لتلك الكلمة 20 مرة خلال مقابلة جرت معه مدتها ساعة واحدة على سبيل المثال، وقالت الصحيفة إن تلك الكلمة ربما تكون من الكلمات التلقائية الملازمة له في حديثه، لكنه أكثر الرؤساء الأمريكيين استخداما لها.