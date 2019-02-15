وول ستريت جورنال: ايران فجرت الخلافات بين واشنطن والدول الاوروبية

الوقت- اكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الخلافات بين واشنطن والدول الاوروبية حول ايران تفجر العلاقات والتحالفات القديمة بين الطرفين لافتة الى مقاطعة عدد من دول الناتو مؤتمرا نظمته في وارسوا في بولندا .

وقالت الصحيفة إن واشنطن جعلت من عزل طهران مركز سياستها الخارجية، فيما تحاول الدول الأعضاء في حلف الناتو خاصة الحلفاء التقليديين مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا الحفاظ على الاتفاقية النووية التي وقعتها إدارة باراك أوباما عام 2015 وخرجت منها إدارة دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات عليها. وقالت الصحيفة إن الخلاف حول إيران كان واضحا في مؤتمر وارسو الذي شاركت فيه 60 دولة. وكانت المناسبة التي رعتها الولايات المتحدة وإيران تهدف في البداية لبناء تحالف دولي ضد إيران، لكن القوى الأوروبية الرئيسية ترددت في المشاركة حتى لا تعرض علاقاتها مع إيران للخطر ولاختيار بولندا كمكان للمؤتمر وهي البلد التي تعيش صداما مع الاتحاد الأوروبي بسبب تحولها نحو الديكتاتورية.

وأكد مسؤول أمريكي بارز أن “إيران ليست الموضوع الرئيسي في الأجندة” مضيفا أن وزير الخارجية سيناقش بالتأكيد مظاهر القلق المتعلقة بإيران وسياساتها التدميرية في الشرق الأوسط. و “لكن هذا هو وظيفة السلوك الإيراني”. ومن أجل حشد الدعم الأوروبي قررت أمريكا إعادة تركيز مؤتمر وارسو وتوسيع أجندته لتشمل موضوعات غير إيران. وذكر بومبيو يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية البولندي أن موضوع سوريا واليمن والسلام الإسرائيلي-الفلسطيني مهمة ولم يذكر إيران. ففي سوريا تحتاج أمريكا لمساعدة كل من بريطانيا وفرنسا خاصة بعد إعلان ترامب سحب القوات من هناك في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وأشارت الصحيفة إلى الخلاف الأمريكي-الأوروبي بشأن دعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن وخلفت وراءها ألافا من المدنيين وأدت لكارثة إنسانية تعد الأكبر في العالم. ويرى المحللون الإيرانيون والخبراء أن إيران ستظل مركز محاولات أمريكا لبناء حلف معاد لها رغم مزاعم واشنطن بأنها وسعت أجندة المؤتمر. وقال حسين موسايان، المفاوض السابق والذي يحاضر في جامعة برنستون “يريد وزير الخارجية بومبيو بناء تحالف ضد إيران في مؤتمر وارسو”. وأطلق على مؤتمر وارسو بأنه “دبلوماسية أمريكا العامة ضد إيران وليس أكثر من هذا”.