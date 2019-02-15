وزير الخارجية القطري السابق: هناك خطوبة وعرس في مؤتمر وارسو

الوقت- قال وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ان هناك حطوبة وعرس في مؤتمر وارسو، الذي عقد أمس الخميس، في بولندا بحضور وزراء خارجية عرب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف بن جاسم، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "هناك خطوبة تمت في السابق وهناك عرس تم في وارسو، والحضور إما شهود ملكه، أو مدعوين للحفل. أُكرر بأنني لست ضد التطبيع أو ضد فتح علاقة مع إسرائيل ولكن لا بد أن تكون العلاقة متكافئة وليست على حساب الحقوق الفلسطينية".

​وكان وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، افتتح مؤتمر وارسو، صباح أمس الخميس، والذي يجمع أكثر من 60 دولة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج إيران النووي والحد من انتشار أسلحة الدمار. وأبدى الوزير البولندي، قلقه حيال برنامج إيران النووي.

فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في كلمته المؤتمرين إلى حوار صريح حول كل الملفات. وقال: "إن إيران تشكل أخطر تهديد في الشرق الأوسط، والعالم لا يستطيع تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بدون مواجهة إيران، هذا غير ممكن".