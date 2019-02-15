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  الجمعة 9 جمادي الثاني 1440

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أخبار

الرئيس الفنزويلي: اجرينا محادثات سرية مع أمريكا

الجمعة 9 جمادي الثاني 1440
 
 
 
 
 
الرئيس الفنزويلي: اجرينا محادثات سرية مع أمريكا

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الوقت- كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" أن وزير خارجيته خورخى أرياسا عقد في نيويورك اجتماعين لعدة ساعات مع مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز.

لافتا الى ان إن الوزير أرياسا دعا ممثل الولايات المتحدة للقدوم إلى فنزويلا "بشكل رسمي أو سري"، وأضاف مادورو: "إذا أراد أبرامز أن يجتمع معي، فليخبرني متى وأين وكيف، وسأكون في انتظاره".

كما أعرب مادورو عن أمله في الاجتماع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب لحل الأزمة الناجمة عن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

ونصّب المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد الأربعاء الماضي واعترفت به الولايات المتحدة وبعض الدول السائرة في ركبها.

واعلنت كل من روسيا والصين وايران وتركيا والمكسيك وكوبا وسوريا ودول أخرى أعلنت دعمها للرئيس نيكولاس مادورو باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب والوحيد للبلاد.

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