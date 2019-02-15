الجبير: إيران هي السبب في منع حصول تسوية مع "إسرائيل"

الوقت- قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن إيران هي السبب في منع حصول تسوية بين الاحتلال والعرب، مؤكداً أن النظام السعودي ودويلات الخليج العربية تتبنى نفس المواقف التي يطلقها بنيامين نتنياهو حول إيران.

وفي مقطع فيديو سربه مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر فيه وزيرا الخارجية السعودي والبحريني بجانب رئيس الوزراء الاسرائيلي وهما يكيلا الاتهامات لإيران .

كما تم تسريب مقطع فيديو أقر فيه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بما اسماه حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها مما وصفه بخطر إيران.

ويظهر الفيديو آل نهيان إلى جانب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزيري الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة وهم يتحدثون عن ضرورة التصدي لإيران خلال اجتماع عقد وراء الأبواب المغلقة ضمن مؤتمر وارسو، فيما اعتبر آل خليفة إيران خطراً وتحدياً أهم من القضية الفلسطينية.

وكان ممثلون عن دول عربية ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي قد اجتمعوا يوم أمس، على طاولة واحدة برعاية أمريكية، ويُعدّ هذا الاجتماع هو الأول الذي يجمع بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية تسميها واشنطن بأنها معتدلة للمناقشة في قضايا الأمن الإقليمي منذ المحادثات التي شهدتها العاصمة الإسبانية مدريد في تسعينيات القرن العشرين، رغم وجود عشرات الاجتماعات السرية بين تل ابيب وقادة دول الخليج.