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أخبار

حركة الوفاق في ذكرى الثورة: الشعب البحريني مستمر بالصمود ومكافحة الظلم

الخميس 8 جمادي الثاني 1440
 
 
 
 
 
حركة الوفاق في ذكرى الثورة: الشعب البحريني مستمر بالصمود ومكافحة الظلم

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الوقت- أكدت جمعية الوفاق البحرينية الاستمرار بالحراك الشعبي في الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة في الـ14 من فبراير 2011، رافعة شعار " مستمرون بعزم".

وقالت الحركة البحرينية إن الشعب البحريني مستمر بالصبر والصمود، ومتسمك بحراكه المطلبي والدفاعِ عن هُوِيته الوطنية المهددة بالانقراض، ومكافحة الظلمِ والفساد.

واعتبرت الوفاق أنّ كل المؤشرات الدولية والإقليمية تشير الى تدهورِ الأوضاع، وبات مستقبل البلاد ضبابياً، ويسير نحو الانحدار، مشيرة الى أن الجماهير البحرينية أصبحت أكثر قناعة بالحاجة الملحة للتغيير، وأنْ يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً.

وعشية الذكرى، خرجت تظاهرات في عدة مناطق غرب العاصمة المنامة والسنابس وجدحفص والمصلى والبلاد القديم وغيرها من المدن، ورفع المتظاهرون أعلام البحرين، وصور شهداء الحراك.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في العديد من المناطق، وأطفأ الأهالي أنوار المنازل احتجاجا على حملة القمع التي تشنها السلطات ضد المتظاهرين.

في المقابل قامت قوات النظام بقمع التظاهرات في منطقتي الشاخورة وأبو صبيّع، وشنت حملة اعتقالات، فيما لاحقت المتظاهرين في مناطق المصلى وابوقوة وكرانة وكرباباد.

 

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