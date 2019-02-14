ترامب : السعودية لاتملك شيئا آخر غير المال ونحن نوفر لها الحماية

الوقت- اعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تذكير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن مملكته لا تملك سوى المال، مشيرا إلى الحماية التي تؤمنها واشنطن لها.

وخلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض في واشنطن قال ترامب :” نحن نحمي السعودية. إنهم لا يملكون شيئا آخر غير المال ونحن نوفر لهم الحماية مع مساعدة كبيرة والعكس هو الذي يجب أن يحدث بالنسبة لي”.

وكان ترامب صرح في وقت سابق بأنه لولا الحماية الأمريكية للسعودية لانهار نظامها في وقت قصير، وأن على الرياض أن تدفع أموالا طائلة مقابل دفاع أميركا عنها طيلة العقود الماضية.

وتتزامن تصريحات ترامب الجديدة من اقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، واصفا النظام السعودي بانه نظام استبدادي ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة.

وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال، غير أن التصويت الذي جاء بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 لن يكفي للتغلب على حق النقض (الفيتو) الذي تعهد ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب، وينص المشروع على أن تقوم إدارة الرئيس ترامب خلال 30 يوماً بإنهاء الدعم المقدم للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية، ولكافة الوحدات الموجودة باليمن، ما دام أنها لا تحارب تنظيم "القاعدة" هناك.