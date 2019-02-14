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أخبار

نتانياهو سيلتقي الجبير خلال مؤتمر وارسو للشرق الأوسط

الخميس 8 جمادي الثاني 1440
 
 
 
 
 
نتانياهو سيلتقي الجبير خلال مؤتمر وارسو للشرق الأوسط

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الوقت- اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

وردا على سؤال للصحفيين فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو، قال نتانياهو “نعم”، وتابع “سألتقي الوزير الجبير”.

و تضغط واشنطن على الدول التي تتلقى الحماية والدعم منها من أجل تأسيس تحالف إقليمي عسكري يعرف باسم "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي"، أو اختصارا بكلمة "ميسا" (MESA)، ويطلق عليه رمزيا "الناتو العربي"، تضم بعض الدول العربية والكيان الاسرائيلي بذريعة مواجهة ايران.

 

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