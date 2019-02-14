الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها للمؤتمرات السياسية المشبوهة كـ”مؤتمر وارسو"

الوقت- اكد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين مصعب البريم، اليوم الخميس رفض الحركة لكل المحاولات الامريكية الالتفاف على الحق الفلسطيني عبر المؤتمرات السياسية المشبوهة كـ”مؤتمر وارسو”.

واضاف بريم إن “الهدف من هذا المؤتمر إعادة انتاج لخط التسوية في مسارات إقليمية ودولية بهدف تشريع وجود الاحتلال الصهيوني في قلب الأمة وتقديمه كحليف بالتزامن مع اختراع عداء وهمي بين مكونات الأمة يستفيد منه الكيان الصهيوني مستنزفا لطاقات ومقدرات المنطقة”.

وثمن البريم “كل المواقف الوطنية الرافضة لمؤتمر وارسو ومخرجاته”، وأكد على “حق الشعب الفلسطيني وقيادته في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الثوابت والحقوق في مواجهة هذه المشاريع التصفوية”، واعتبر أن “الرفض الوطني لهذه المشاريع من قبل جميع المكونات السياسية يعكس حالة من الوحدة الوطنية الحقيقية تمنح شعبنا مزيدا من الأمل في مواجهة التعثر السياسي لإنهاء الانقسام”، ودعا “الكل الوطني لاستثمار هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ شعبنا وقضيته”.

واختتمت الفصائل الفلسطينية، أمس الأربعاء، اجتماعاتها في العاصمة الروسية، موسكو، بتأكيد ضرورة مواجهة خطة التسوية الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن" الأمريكية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، ورفض إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة.

وخلال الجلسة الختامية للحوارات، أجمع ممثلو الفصائل على ضرورة مواجهة "صفقة القرن"، ورفض إقامة دولة فلسطينية في غزة أو دون مدينة القدس، والتمسك بضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وقال "عزام الأحمد"، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، خلال الجلسة، إنّ حركته متمسكة بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وترفض أيّ عملية سلام مع إسرائيل ترعاها الولايات المتحدة في ظل إدارتها الحالية.