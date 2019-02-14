ادانات دولية واسعة للإعتداء الارهابي الذي وقع في جنوب شرق ايران

الوقت- ادانت كل من الكويت وقطر ولبنان وسوريا في رسائل منفصلة الإعتداء الارهابي الذي وقع في جنوب شرق ايران وادى الى استشهاد واصابة عدد من منتسبي قوات حرس الثورة الاسلامية.

وأدانت سورية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف أمس حافلة للحرس الثوري الإيراني موضحة أن هذه الجريمة الجبانة تؤكد مجدداً على الترابط العضوي بين الإرهاب التكفيري وقوى الهيمنة والغطرسة التي تقودها الولايات المتحدة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم.. إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين

وبعث امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح برقية تعزية الى الرئيس حسن روحاني عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الذي استهدف قوات منتسبة للحرس الثوري جنوب شرق ايران، معربا عن استنكار دولة الكويت وادانتها لهذا العمل الارهابي الذي استهدف ارواح الابرياء الآمنين، راجيا المغفرة والرحمة للضحايا وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث كل من ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح برقيتين مماثلتين.

الى ذلك بعث امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، برقيات منفصلة الى الرئيس روحاني ادانوا فيها العمل الارهابي الذي وقع في جنوب شرق ايران، واعربوا عن مواساتهم بهذا الحادث متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبها دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان الهجوم الإرهابي الذي وقع في جنوب شرق ايران والذي أدى إلى استشهاد 27 شخصا، واكدت الوزارة تضامنها مع الحكومة والشعب الايرانيين، وتقدمت بالتعزية لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم، داعية الى كشف الجهات المعتدية.

يذكر ان عناصر ارهابية استهدفت مساء أمس الاربعاء باعتداء انتحاري حافلة لكوادر الحرس الثوري، وفي هذا الحادث الارهابي الذي نفذ بواسطة شاحنة صغيرة مفخخة في الطريق بين زاهدان وخاش في قرية جانعلي، استشهد لغاية الان 27 واصيب 13 اخرون من كوادر الحرس الثوري.