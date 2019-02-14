إدانات دولية واسعة للاعتداء الإرهابي الذي وقع جنوب شرق إيران

الوقت- أدانت كل من الكويت وقطر ولبنان وسوريا في رسائل منفصلة الاعتداء الإرهابي الذي وقع جنوب شرق إيران وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي قوات حرس الثورة الإسلامية.

وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف أمس حافلة للحرس الثوري الإيراني موضحة أن هذه الجريمة الجبانة تؤكد مجدداً الترابط العضوي بين الإرهاب التكفيري وقوى الهيمنة والغطرسة التي تقودها أمريكا.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: "إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة تقلّ عناصر من الحرس الثوري الإيراني ما أدّى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين".

وبعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس حسن روحاني عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الذي استهدف قوات منتسبة للحرس الثوري جنوب شرق إيران، معرباً عن استنكار دولة الكويت وإدانتها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، راجياً المغفرة والرحمة للضحايا وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث كل من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح برقيتين مماثلتين.

إلى ذلك بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، برقيات منفصلة الى الرئيس روحاني أدانوا فيها العمل الإرهابي الذي وقع جنوب شرق إيران، وأعربوا عن مواساتهم بهذا الحادث متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان الهجوم الإرهابي الذي وقع جنوب شرق إيران والذي أدّى إلى استشهاد 27 شخصاً، وأكدت الوزارة تضامنها مع الحكومة والشعب الإيرانيين، وتقدّمت بالتعزية لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم، داعية إلى كشف الجهات المعتدية.

يذكر أن عناصر إرهابية استهدفت مساء أمس الأربعاء باعتداء انتحاري حافلة لكوادر الحرس الثوري، وفي هذا الحادث الإرهابي الذي نفّذ بواسطة شاحنة صغيرة مفخخة في الطريق بين زاهدان وخاش في قرية جانعلي، استشهد لغاية الآن 27 وأصيب 13 أخرون من كوادر الحرس الثوري.