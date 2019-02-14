روحاني: الاعتداء الارهابي الأخير وصمة عار على داعمي الإرهاب في البيت الأبيض وتل أبيب وأذنابهم في المنطقة

الوقت- أدان الرئیس الإیراني حسن روحاني الاعتداء الإرهابي على حافلة للحرس الثوري في جنوب شرق إیران، ووصفه بأنه “وصمة عار أخرى على داعمي الإرهاب في البيت الأبيض وتل أبيب واذنابهم في المنطقة”، وأكد ان “جمیع الآمرین والضالعین في ارتكاب هذا العمل الإجرامي سینالون جزاءهم قریباً.

وقال روحاني في بيان له الخميس: إن “العملاء المجرمین وأذناب أعداء الشعب الایراني لم یتحملوا المشاركة الشعبیة الرائعة والملحمیة في الذكرى الأربعین لانتصار الثورة الإسلامیة في إیران واستعرضوا عمق یأسهم وعجزهم باعتدائهم الهمجي على حافلة تقل عناصر الحرس الثوري فی طریق خاش- زاهدان”.

وأضاف روحاني: إن “هذا العمل الإرهابي والیائس الذي أدى الى استشهاد وإصابة عدد من حرس الثورة الاسلامی المضحین الحافظین لأمن واقتدار الوطن الاسلامي قد آلم قلوب جمیع أبناء الشعب الإیراني”، وتابع: إن “هذه الجریمة تشكل وصمة عار أخرى في السجل الأسود لحماة الإرهاب الرئیسیین في البیت الأبیض وتل ابیب واذنابهم الاقلیمیین الذین یقومون باجراءات مثیرة للسخریة ومزیفة للتخویف من إیران وكذلك الادعاء بمكافحة الإرهاب وتوفیر الأمن لمنطقة الشرق الأوسط".

وقدم روحاني “خالص التعازی للاسر المفجوعة وتقدم بالمواساة لسماحة قائد الثورة الاسلامیة والشعب الایراني المنجب للشهداء وقوى الأمن الداخلي وخاصة منتسبو حرس الثورة الاسلامیة الخدومین والغیارى”، ودعا “الشهداء بالدرجات العليا في جنان النعیم والاجر الجزیل والصبر الجمیل لذویهم والشفاء العاجل للجرحى”.

ذكر ان عناصر ارهابية استهدفت مساء أمس الاربعاء باعتداء انتحاري حافلة لكوادر الحرس الثوري، وفي هذا الحادث الارهابي الذي نفذ بواسطة شاحنة صغيرة مفخخة في الطريق بين زاهدان وخاش في قرية جانعلي، استشهد لغاية الان 27 واصيب 13 اخرون من كوادر الحرس الثوري.