وحدات من الجيش السوري تدمّر مقرات وتحصينات للإرهابيين وتقضي على أعداد منهم في ريف حماة الشمالي

الوقت- دمرت وحدات من الجيش العربي السوري مقرات للمجموعات الإرهابية في رمايات مركزة على تحصيناتها ونقاط انتشارها بريف حماة الشمالي قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب آخر المعاقل الرئيسة للتنظيمات الإرهابية.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية الحاكورة نفذت ضربات مدفعية على نقاط محصنة ومحور تحرك إرهابيي “الحزب التركستاني”.

وأشار المراسل إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير عدة مقرات لهم ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

ولفت المراسل إلى أن وحدة أخرى من الجيش رصدت تحرك مجموعة إرهابية حاولت التسلل من أطراف بلدة تل هواش باتجاه النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي وأحبطت تسللها بعد أن قضت على اثنين من أفرادها وإجبار من تبقى منهم على الفرار.

وذكر مراسل سانا في وقت لاحق اليوم أن وحدات الجيش العاملة في السقيلبية وجهت ضربات مدفعية على تحركات لمجموعات إرهابية تسللت من أطراف بلدة قلعة المضيق باتجاه النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن الضربات المركزة أفشلت محاولة الإرهابيين وكبدتهم خسائر بالأفراد ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي منطقة سهل الغاب بين المراسل أن وحدات من الجيش دكت مواقع وتجمعات لإرهابيي “الحزب التركستاني” في أطراف بلدة الحواش ودمرت معظمها.

ودمرت وحدات من الجيش أمس مواقع محصنة وتجمعات للإرهابيين بين بلدة كفرنبودة وقرية تل هواش وفي محيط قلعة المضيق وخربة الناقوس بريف حماة الشمالي وفي بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي في إطار الرد على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتداءاتهم على النقاط العسكرية والقرى والبلدات الآمنة.