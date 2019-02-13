قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي: الثورة الإسلامية ضمنت أمن واستقرار إيران

الوقت- أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الثورة الإسلامية حافظت خلال العقود الأربعة الماضية على كرامتها وشعاراتها وقاومت مختلف الإغراءات واستطاعت أن تضمن الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة إيران.

وفي بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الـ 40 لانتصار الثورة الإسلامية استعرض الخامنئي: "المسيرة التي قطعتها الثورة والإنجازات التي حققتها خلال العقود الماضية والتي أدت إلى إيصال إيران إلى ما هي عليه الآن من المكانة المرموقة اللائقة بالشعب".

وبيّن الخامنئي أن "الثورة الإيرانية لم تتخل عن مبادئها طوال السنوات الماضية وهي الأكثر شعبية في العصر الحديث واستطاعت أن تنهي مرحلة الانحطاط والتبعية للآخر التي كانت سائدة" مشيراً إلى أنه لا فائدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ولا يمكن حل المشكلات معها.

كما دعا الخامنئي أبناء الشعب الإيراني إلى النظر بواقعية حيال المستقبل منوها بدور الشباب على صعيد اتخاذ الخطوات المقبلة باتجاه تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

وكانت إيران شهدت أمس الأول مسيرات مليونية بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الثورة الإسلامية شملت آلاف المدن والقرى والبلدات في مختلف أنحاء البلاد.