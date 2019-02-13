بحضور رسمي رفيع المستوى ..احتفالات في القاهرة بمناسبة بانتصار الثورة الاسلامية في ايران

الوقت- استضاف مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة احتفالات بمناسبة الذكرى الـ40 لـ"انتصار الثورة الإسلامية" في إيران بمشاركة مجموعة مسؤولين مصريين رفيعي المستوى.

واقام البيت الإيراني في القاهرة مراسم إحياء الذكرى بمشاركة نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية وجزر المحيط الهادئ، خالد ثروت الذي إيران، باسم مصر حكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الـ40 للثورة الإسلامية.

وجرت الاحتفالات بمشاركة سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية لعدد من الدول بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وشخصيات حكومية وسياسية وثقافية واقتصادية ودينية بارزة.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفالات، أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، ناصر كنعاني، أن إيران تتطلع إلى أمن واستقرار مصر، معتبرا أن البلدين سيطوران علاقاتهما "التاريخية" عاجلا أم آجلا، فيما أكد استعداد الجمهورية الإسلامية لسلك هذا المسار حال وجود إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية.

وتشهد إيران في هذه الأيام تظاهرات وفعاليات احتفالية واسعة يشارك فيها ملايين الإيرانيين وتجرى بمناسبة الذكرى الـ40 لانتصار "الثورة الإسلامية" في البلاد يوم 11 فبراير 1979 التي قادها آية الله الخميني وأطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي