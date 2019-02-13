قناة اسرائيلية: علاقات وطيدة جمعت الموساد الاسرائيلي بالدول الخليجية

الوقت- كشف القناة العبرية 13 أن الكيان الاسرائيلي والموساد تحديدا نسجوا علاقات سرية وعلنية وطيدة مع السعودية و الإمارات والبحرين خلال الـ25 سنة الأخيرة.

وازحت القناة العبرية، في تقرير بثته أمس الاثنين وحمل عنوان أسرار الخليج، الستار عن بعض اللقاءات والرسائل بين دولة الاحتلال وبين دول في الخليج الفارسي، فضح الهرولة الخليجية لبعض القادة نحو تل أبيب وما يحدث خلف الكواليس.

وحسب التحقيق الإسرائيلي فإن العداء لايران هي واحدة من عدة عوامل أو دوافع نشوء هذا التحالف بين إسرائيل وبين دول عربية خليجية على رأسها السعودية، موضحا أن معظم الإسرائيليين غير واعين لوجود هذه العلاقات الاقتصادية، والدبلوماسية والأمنية التي تنسجها دولة الاحتلال مع الدول العربية في الخليج الفارسي.

وأكد التقرير أن الموساد ووزارة الخارجية في كيان الاحتلال عملوا بالسر مع الزعماء الخليجيين، مؤكدا أن السعودية معنية جدا بتسخين العلاقات مع إسرائيل لكنها تبحث عن غطاء.

يذكر أن تحقيقا إسرائيليا آخر قال قبل أسبوع إنه في إطار استعدادات السعودية لعهد “ما بعد الأمريكي”، أي بعد التقلص الأمريكي بعد الفشل في تحقيق الأهداف العسكرية في الشرق الأوسط، تعمل على إنشاء تحالفات جديدة ضد إيران، وبضمن ذلك توثيق العلاقات مع إسرائيل، ومع أفريقيا، وخاصة الدول المطلة على البحر الأحمر.

وكان السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة، دوري غولد، دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى زيارة كيان الاحتلال معتبرا أن الدول الخليجية لديها اعتقاد حقيقي بوجود شراكة لها مع "إسرائيل"، لافتا الى وجود علاقات سرية قوية بين المسؤولين الاسرائيليين ونظرائهم في الدول العربية بالخليج الفارسي.