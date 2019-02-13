ترامب يهدد باستخدام الفیتو لحماية النظام السعودي

الوقت- توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد اي محاولة قد يقرها الكونغرس الامريكي لإنهاء الدعم العسكري الأميركي لتحالف العسكري السعودي ضد اليمن.

وبحسب ترامب فانه لن يتردد باستخدام حقه لحماية السعودية والمصالح الاقتصادية معها حتى ولو دخل في حرب قانونية ضد الكونغرس، معتبرا أن مشروع القرار الجديد غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية.

وقالت ادارة ترامب أيضا أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف.

وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح قرار بشأن سلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن وللتنديد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأغضب البيت الأبيض الكثيرين من أعضاء الكونغرس، ومنهم رفاقه الجمهوريون، بعدم التزامه بمهلة نهائية يوم الجمعة لتقديم تقرير بشأن مقتل خاشقجي في العام الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وتدعم الولايات المتحدة الحملة الجوية لطيران تحالف العدوان السعودي ضد اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في كانون الأول/ديسمبر، قرار سلطات الحرب، وهي أول مرة يقر فيها أحد مجلسي الكونغرس مثل هذا القرار. غير ان الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب في ذلك الحين لم يسمحوا بالتصويت في المجلس على القرار.

وتعهد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بمواصلة الضغط بعد تولي الكونغرس الجديد المسؤولية في يناير/كانون الثاني من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد السعودية بما في ذلك سن تشريع لفرض عقوبات تتصل بحقوق الإنسان ورفض مبيعات الأسلحة للنظام السعودي وهو ماترفضه ادارة ترامب بشكل قاطع باعتبار ان الاموال السعودية تساعد في تشغيل ملايين الامريكيين العاطلين عن العمل.