استشهاد وجرح ٧٠ مدنياً بمجزرة جديدة لطيران "التحالف" على بلدة الباغوز بريف دير الزور

الوقت- جدد طيران “التحالف الأمريكي” عدوانه على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي “داعش” حيث قصف بلدة الباغوز بريف دير الزور ما أسفر عن ارتقاء وجرح عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر محلية في دير الزور لمراسل سانا باستشهاد وجرح 70 مدنياً على الأقل معظمهم من الأطفال والنساء على أطراف بلدة الباغوز نتيجة غارات لطيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن.

ولفتت المصادر إلى أن غارات التحالف استهدفت مخيما يضم مئات المدنيين الفارين من قصف التحالف وإرهاب تنظيم “داعش” التكفيري موضحة أن عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب الحالات الحرجة للجرحى وصعوبة إسعافهم بسبب استمرار القصف.

وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات من ارتكاب طيران “التحالف الدولي” مجرزة استشهد فيها 24 مدنيا غالبيتهم من الاطفال فى قرية الباغوز.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعي ومن خارج مجلس الأمن بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية كما تسبب هذا التحالف بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل.