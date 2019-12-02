إصابة 17 طالباً جراء اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين بالقدس

الوقت- أصيب 17 طالباً بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.
وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منطقة المدارس قرب جامعة القدس في بلدة أبو ديس وأطلقت قنابل الغاز السام على الطلبة ما أدى إلى إصابة 17 منهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الخطيرة بحق قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية من خلال اقتحام المدارس والاعتداء على الطلاب الفلسطينيين والكوادر التعليمية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.