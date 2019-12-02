الحشد الشعبي العراقي يحبط هجوماً لإرهابيي "داعش"

الوقت- أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم عن إحباط هجوم لإرهابيي "داعش" على مقر للحشد في خانقين شمال العراق ومقتل أحد إرهابيي التنظيم.
وجاء في بيان للحشد تلقت السومرية نيوز نسخة منه "إن قوة من الحشد الشعبي تمكنت مساء أمس من إحباط هجوم إرهابي نفذته عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على مقر هيئة الحشد بمدينة خانقين بمحافظة ديالى.. وأسفرت العملية عن مقتل انتحاري وإصابة آخر".
وكان الحشد الشعبي العراقي قضى على إرهابيين اثنين واعتقل ثلاثة آخرين خلال إحباط هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي بقضاء البعاج غرب محافظة نينوى مؤخراً.