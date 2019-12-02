رئيس حكومة الإنقاذ اليمني يشيد بموقف المغرب في الانسحاب من تحالف العدوان

الوقت- أشاد رئيس حكومة الإنقاذ اليمني عبد العزيز بن حبتور، بقرار المغرب الانسحاب من "تحالف العدوان السعودي الإماراتي على الجمهورية اليمنية، وعبّر عن تقديره لهذا القرار الرشيد.

ونوه رئيس الوزراء عبد العزيز صالح بن حبتور، في برقية بعثها لرئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، بـ "أهمية هذا القرار وانعكاساته الطيبة على العلاقات الأخوية اليمنية المغربية وما حمله من تأكيد على عبثية العدوان الذي استباح الدماء وسيادة الأرض اليمنية"، كما ورد في البرقية.

وأشار بن حبتور إلى أن الشعب اليمني الذي تربطه علاقات وأواصر أخوية متينة مع الشعب المغربي سيظل حريصاً على نقاء هذه العلاقات وتطويرها.

وأعرب بن حبتور عن أمله في أن تضطلع الحكومة المغربية، بعد قرارها المسؤول، بدور إيجابي والعمل من موقعها الإقليمي والدولي على "مساندة الجهود المبذولة لوقف العدوان وإحلال السلام للشعب اليمني"، متمنياً للعلاقات الأخوية دوام النماء والتطور وللشعب المغربي الشقيق دوام الازدهار .