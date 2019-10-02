الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

الوقت- اعلن وزير الأمن الإيراني عن تمكن قوات هذه الوزارة من تفكيك خلية إرهابية تنتمي إلى جماعة داعش الوهابية التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية قبيل انطلاق احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

ولفت السيد محمود علوي على هامش زيارته الى معرض الانجازات الدفاعية الإيرانية في مصلى الإمام الخميني في طهران بأن القوات الأمنية الإيرانية تراقب تحركات العدو على مدار الساعة وطيلة أيام عشرة الفجر حيث لم يشهد البلد اي عملية ارهابية في هذه الفترة.

وتابع علوي: في إطار إحباط مخططات العدو ضد الأمن القومي الإيراني تمكننا ليلة الجمعة 8 فبراير من القاء القبض على 7 من أعضاء خلية إرهابية تنتمي الى جماعة داعش الوهابية التي كانت تنوي تنفيذ سلسلة من هجمات ارهابية.

كما أعلن علوي عن تفكيك مجموعات وخلايا ارهابية أخرى في أرجاء البلد مؤكداً على فشل العدو في تحقيق أهدافه لزعزعة الأمن القومي الإيراني حيث أعرب عن أمله بمشاركة حاشدة للشعب الإيراني بمسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ظل تضحيات رجال الأمن التي تهدف الى توفير الأمن والاستقرار للشعب الإيراني.