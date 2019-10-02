ظريف: هدف الزيارة إلى بيروت إعلان التضامن والتعاون مع الحكومة اللبنانية

الوقت- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن الزيارة إلى بيروت هدفها إعلان التضامن والتعاون مع الحكومة اللبنانية.

وأعرب محمد جواد ظريف، في تصريح لدى وصوله الى العاصمة اللبنانية بيروت، عن أمله في لقاءت جميع المسؤولين اللبنانيين وإجراء مشاورات معهم.

واعتبر ظريف التجربة اللبنانية فريدة، قائلاً: استطاع لبنان أن يكون عنواناً للصمود وأن يكون نموذجاً للحرية والصمود.

وأعلن وزير الخارجية أن هذه الزيارة هي لإعلان تضامن واستعداد الجمهورية الإيرانية للتعاون مع الحكومة اللبنانية في جميع المجالات.

وأكد ظريف أن الموقف الدائم لإيران هو الوقوف إلى جانب لبنان دائماً.