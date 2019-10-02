مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحام الأقصى بحماية الاحتلال

الوقت- جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا للأنباء أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون إسرائيليون على المدرسة الثانوية بقرية عوريف جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة وفا: إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الطلاب بحماية قوات الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المدرسة ما دفع الإدارة إلى إخلاء المدرسة من الطلبة.

وفي سياق متصل منعت قوات الاحتلال اليوم خمس معلمات من دخول قرية بيت إكسا شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس مجلس القرية سعادة الخطيب: إن قوات الاحتلال منعت المعلمات من دخول القرية والوصول إلى مدرسة بيت إكسا الثانوية للبنات ما أدى إلى تعطيل التدريس هناك.

وتطالب الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الهجمة الشرسة لسلطات الاحتلال ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية والتي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعلم وحرية الوصول إلى المؤسسات التعليمية

يذكر أن المستوطنون الإسرائيليون ينفذون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.