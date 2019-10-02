بوتين يدعو إلى العمل الجاد من أجل دفع العملية السياسية في سوريا

الوقت- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العمل الجاد من أجل دفع العملية السياسية في سوريا قدماً وتسوية الأزمات في العالم.

ووفق بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الروسية خاطب بوتين الدبلوماسيين الروس بمناسبة عيدهم قائلاً: "لا يزال ينبغي بذل المزيد من العمل من أجل مواصلة دفع العملية السياسية في سوريا وكذلك من أجل التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمات الأخرى".

وتابع بوتين: "في ظل الوضع الصعب الحالي عندما يتعرّض الأمن الدولي وسيادة القانون لاختبار جدى تواجهون مهام مهمة وطموحة" مشدداً على وجود حاجة لمزيد من الاهتمام للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي نظراً لأن أنظمة الحدّ من التسلح ومنع الانتشار تواجه الآن تحديات كبيرة.

وأكد بوتين أن مضاعفة الجهود لتطوير عمليات التكامل الأوراسي وتوسيع العلاقات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكل إحدى مهام الدبلوماسيين الروس.

وكان الرئيس بوتين أعلن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى رداً على الانسحاب الأمريكي من المعاهدة مؤكدا أن انسحاب واشنطن لن يبقى دون رد من موسكو.

كما اعتبرت موسكو أن القرار الأمريكي بالانسحاب مجرد ذريعة لتوسيع وتطوير البرنامج الصاروخي الأمريكي وإطلاق سباق تسلح جديد ترفض الانسياق إليه.

بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته خلال الاحتفال بيوم الدبلوماسي الروسي أن موسكو "تواصل الإسهام بقسطها في التغلب على الأزمات بما في ذلك في سوريا حيث تم إلى حد كبير تدمير الوجود الأساسي للإرهابيين".

وبيّن لافروف أن “المطروح على جدول الأعمال اليوم تحقيق تسوية سياسية على أساس قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في سوتشي قبل ما يزيد على السنة وإعادة إعمار البلاد وتوفير الظروف لعودة المهجرين".