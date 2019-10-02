الجيش البرّي الإسرائيلي: شلل نصفي أم رباعي؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 5 جمادي الثاني 1440

إخترنا لكم

بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية؛ العبور من حدود "النضج"

بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية؛ العبور من حدود "النضج" الوقت- إن العبور من حدود النضج يعني بأن الثورة الإسلامية وقيمها أصحبت ثابتة وراسخة وأن جميع الناس الذين لديهم دراية كاملة بهذه الثورة في هذا العالم، يعلمون جيدا بأن لهذا العالم موازين خاصة.

فشل ايزنكوت في الأركان.. من سوريا إلى لبنان الوقت- انتهت حقبة رئيس الأركان الإسرائيلي الـ21 غادي إيزنكوت دون دخوله بأي اختبار حقيقي على مختلف الجبهات. الرجل الذي دخل فترة التبريد، وهي الفترة التي يجب على رؤساء

تركيا تتحدى واشنطن وأزمة ثقة خانقة تُعكر الأجواء الوقت- تعيش تركيا هذه الأيام سلسلة من التحديات التي تتفاقم يوما بعد يوم في ظل اختلاف مصالحها مع مصالح الدول الكبرى التي تبحث عن تركيا غير تركيا التي يبحث عنها الرئيس التركي رجب ديب اردوغان وهذا الأمر يجعلها في حالة صدام دائمة مع ....

سعد الله زارعي في حوار مع الوقت: تبادل إطلاق الصواريخ سيصدم "الکیان الإسرائيلي" بسنوات قاسية قادمة الوقت- تخشى تل أبيب بشدة من إعادة بناء القوة العسكرية السورية، وخاصة من مواكبتها التطور، وهم يعتقدون أنّ سوريا تقوم بعملية انتقالية نوعية عسكرية وأمنية مهمة في مجال التنظيم والتسليح وغيرها من القضايا التي تساعد بامتلاكها من بسط الأمن والأمان، لذلك يحاول الصهاينة إما وقف هذه العملية أو زيادة التكلفة بشكل كبير.

العلاقات العراقية الإيرانية وتماسك أيادي المقاومة الوقت- الولايات الامريكية بذلت وتبذل العديد من الجهود لإجبار العراق على الخروج من حضن المقاومة والتخلي عن إيران ولكن القادة العراقيين اثبتوا خلال الفترة السابقة بأن علاقاتهم الطيبة مع ايران أهم من علاقاتهم مع القوى الغربية التي وجهت لهم الكثير من الطعنات الموجعة.

أخبار

الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

ظريف: هدف الزيارة إلى بيروت إعلان التضامن والتعاون مع الحكومة اللبنانية ظريف: هدف الزيارة إلى بيروت إعلان التضامن والتعاون مع الحكومة اللبنانية

عباس: انحياز واشنطن للاحتلال يشجّعه على انتهاك القانون الدولي عباس: انحياز واشنطن للاحتلال يشجّعه على انتهاك القانون الدولي

مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحام الأقصى بحماية الاحتلال مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحام الأقصى بحماية الاحتلال

بوتين يدعو إلى العمل الجاد من أجل دفع العملية السياسية في سوريا بوتين يدعو إلى العمل الجاد من أجل دفع العملية السياسية في سوريا

أهالي الرقة ودير الزور يجددون مطالبتهم بخروج قوات الاحتلال الأمريكي والفرنسي أهالي الرقة ودير الزور يجددون مطالبتهم بخروج قوات الاحتلال الأمريكي والفرنسي

الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل التمسك بمبادئ الثورة الإسلامية الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل التمسك بمبادئ الثورة الإسلامية

استشهاد 3 مدنيين في قصف لطائرات (التحالف الدولي) على بادية الطيانة بريف دير الزور استشهاد 3 مدنيين في قصف لطائرات (التحالف الدولي) على بادية الطيانة بريف دير الزور

ترامب يعلن عن نيّته عقد اجتماع مع رئيس كوريا الديمقراطية أواخر الشهر الحالي ترامب يعلن عن نيّته عقد اجتماع مع رئيس كوريا الديمقراطية أواخر الشهر الحالي

الطفل زكريا الجابر ينحر بالزجاج في المدينة المنورة الطفل زكريا الجابر ينحر بالزجاج في المدينة المنورة

إيران تبدأ إنجاز جزء من الخط السريع الذي يربطها بالعراق وسوريا إيران تبدأ إنجاز جزء من الخط السريع الذي يربطها بالعراق وسوريا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

فاليرو: أمريكا تستخدم المساعدات ذريعة لإطلاق حرب ضد فنزويلا فاليرو: أمريكا تستخدم المساعدات ذريعة لإطلاق حرب ضد فنزويلا

الادميرال سياري: إيران لاعب رئيسي في المنطقة الادميرال سياري: إيران لاعب رئيسي في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني يرد على تصريحات ترامب ضد إيران وزير الخارجية الإيراني يرد على تصريحات ترامب ضد إيران

وزير الخارجية السوري يزور طهران اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين وزير الخارجية السوري يزور طهران اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

إضراب لمدة 24 ساعة في فرنسا احتجاجاً على سياسات ماكرون إضراب لمدة 24 ساعة في فرنسا احتجاجاً على سياسات ماكرون

مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اللواء باقري: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّلت إلى قوة كبيرة غرب آسيا اللواء باقري: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّلت إلى قوة كبيرة غرب آسيا

سي إن إن: السعودية نقلت أسلحة أمريكية إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة في اليمن سي إن إن: السعودية نقلت أسلحة أمريكية إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة في اليمن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحام الأقصى بحماية الاحتلال

بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية؛ العبور من حدود "النضج"

عباس: انحياز واشنطن للاحتلال يشجّعه على انتهاك القانون الدولي

بوتين يدعو إلى العمل الجاد من أجل دفع العملية السياسية في سوريا

ظريف: هدف الزيارة إلى بيروت إعلان التضامن والتعاون مع الحكومة اللبنانية

الطفل زكريا الجابر ينحر بالزجاج في المدينة المنورة

وزير الخارجية السوري يزور طهران اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

أردوغان: لا نزال على تواصل مع الحكومة السورية

حزب الله داخل الحكومة.."ثلاثيّة" من نوع آخر!

تفاصيل جديدة... معتقلو الريتز كارلتون اشتروا حريتهم من محمد بن سلمان بهذه المبالغ

تسليح الزوارق السريعة للحرس الثوري بـ"غاتلينغ"وقاذفة صواريخ جديدة

عبدالباري عطوان: عندما يرفع أنصار الانقلاب في فنزويلا علم "إسرائيل" فإن الصورة لا تحتاج إلى شرح

وزير الخارجية الإيراني يرد على تصريحات ترامب ضد إيران

اللواء باقري: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّلت إلى قوة كبيرة غرب آسيا

وزير الخارجية التركي: الدول الغربية تتستر على قتلة خاشقجي مقابل المال وصفقات السلاح

مادورو يرفض المهلة الأوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية

السيد عمار الحكيم: نرفض وبشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية

إضراب لمدة 24 ساعة في فرنسا احتجاجاً على سياسات ماكرون

الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل التمسك بمبادئ الثورة الإسلامية

انصار الله: متمسكون باتفاق السويد ودول العدوان تسعى للتصعيد

وجود القوات الأمريكية في العراق.. تهديد قد ينسف أمن المنطقة برمتها

ما هي مواصفات صاروخ "سومار" الذي أرعب الغرب؟

تطبيع العلاقات مع الکیان الصهیوني...علاقات أعمدتها يملؤها الخوف

العلاقات العراقية الإيرانية وتماسك أيادي المقاومة

500 عملية جراحية للدماغ تقوم بها طبيبة مسلمة إيرانية عمرها 28 عاماً

"هالة الأسعد" للوقت: هدف القمة الاقتصادية في بيروت جرّ لبنان إلى عملية تطبيع اقتصادي مع الكيان الصهيوني

ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل أكراد سوريا؟

سعد الله زارعي في حوار مع الوقت: تبادل إطلاق الصواريخ سيصدم "الکیان الإسرائيلي" بسنوات قاسية قادمة

مغامرات "ابن سلمان" للبقاء في السلطة.. غباء متواصل وأزمات متلاحقة

سوريا 2018؛ تطورات وتطلعات

تركيا تتحدى واشنطن وأزمة ثقة خانقة تُعكر الأجواء

كمال الخطيب: الإمارات تتوسط لمصلحة الاحتلال لشراء منازل المقدسيين

حزب الله داخل الحكومة.."ثلاثيّة" من نوع آخر!

زيارة خاصة لرئيس الاستخبارات العامة السعودي إلى الكيان الإسرائيلي

رئيس مجلس النواب الأردني يوجه دعوة رسمية إلى نظيره السوري

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الجيش البرّي الإسرائيلي: شلل نصفي أم رباعي؟

الأحد 4 جمادي الثاني 1440
 
 
 
 
 
الجيش البرّي الإسرائيلي: شلل نصفي أم رباعي؟

مواضيع ذات صلة

فشل ايزنكوت في الأركان.. من سوريا إلى لبنان

هل تمكن إيزنكوت من معالجة "القلق الإسرائيلي" المتنامي؟!

الجيش الإسرائيلي.. لماذا يركّز "إيزنكوت" على تطوير القدرات "السايبرية"؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- على وقع حالة التأهب التي تعيشها مختلف الجبهات الإسرائيلية، وفي حين يخيّم التوتّر الأمني والسياسي على الكيان، بدءاً من غزة في الجنوب مروراً بنتنياهو ومعركة التحالفات في الوسط، وليس انتهاءً بعملية الأنفاق في الشمال، خرجت وثيقة سريّة إلى العلن قدّمها نائب رئيس الأركان السابق اللواء "يائير غولان" يتحدّث فيها بصراحة عن عدم ثقته بالقيادة العليا بالجيش البري، والتحذير مما ينتظر الجبهة الداخلية من سيناريوات مرتقبة.

ما قاله اللواء غولان كثير، ولكن ما لم يقله أكثر من ذلك، الجنرال الذي يمتلك تصاريح نارية سابقةً حول أشكال النازيّة في الجيش الإسرائيلي، اعتبر أن انعدام الثقة بقدرات سلاح البر، والخوف من الخسائر، أديا إلى عدم تنفيذ اجتياح بري خلال العدوان على قطاع غزة في العام 2014.

إذن، يحمل كلام غولان أبعاداً استراتيجية تتعلق بواقع الأمن القومي لكيان الاحتلال وتبدّل الرؤية العسكرية التي تأسس عليها الكيان الإسرائيلي في ظل الشلل النصفي الذي يعاني منه سلاح البرّ، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى التالي:

أوّلاً: يتحمّل رئيس الأركان السابق "غادي إيزنكوت" التي شهدت فترته هدوءاً تاماً على مختلف الجبهات المسؤولية الأبرز.

الرجل الذي يقدّم نفسه كمنظّر استراتيجي عمد خلال سنوات خدمته إلى إهمال سلاح البر لمصلحة الأسلحة الأخرى، هذا ما يؤكده رئيس معهد القدس للأبحاث الاستراتيجية "أفرايم عنبر" الذي اعتبر أن الخشية من القيام بهجوم بري موجود منذ سنوات طويلة أي منذ أيام حرب تموز، وأضاف: "ليس عبثاً جرى إهمال سلاح البر لمصلحة قدرات السايبر وسلاح الجو".

ثانياً: لا تزال حرب تموز ترخي بظلالها على الداخل الإسرائيلي السياسي والعسكري حيث لم تغيّر معادلات الردع مع لبنان فحسب، بل فرضت معادلات جديدة داخل وحدات الجيش الإسرائيلي.

المعادلات هذه ظهرت أيضاً في غزة، وهذا ما يشير إليه غولان في رسالته التي بعثها إلى القيادات السياسيّة عندما أخبرهم أن "سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 1200 صاروخ وقنبلة دقيقة على أهداف فارغة بقطاع غزة، بعد أن أصابهم الإحباط بسبب عدم انتهاء الحرب بسرعة"، مشيراً إلى التخوفات التي سرت في قيادة الجيش الإسرائيلي، آنذاك، من توسيع المعركة البرية في قطاع غزة خلال حرب "الجرف الصامد"، وصلت بسرعة إلى الجنود، وأن هذا الأمر أضرّ بثقة الجنود بالقادة العسكريين في الجيش الإسرائيلي، وبقدرتهم على الخروج من الحرب منتصرين".

ثالثاً: تكمن خطورة كلام الرجل الذي يتحدّث بناءً على تجارب عملانية، وليست نظرية فحسب، في كسر شوكة "الجيش الذي لا يقهر"، ليس في أعين "الأعداء" فحسب، بل داخل وحدات الذراع البرّي في الجيش الإسرائيلي من جهة، وبين الوحدات الأخرى التي باتت تنظر بعين الريبة والدونية إلى هذه الوحدات.

تشير التقارير الصادرة عن الجيش الإسرائيلي عن عملية هروب واسعة من الوحدات القتالية إلى الوحدات الأخرى، ولاسيّما العلمية منها.

رابعاً: يبدو أن هناك إجماع واضح على عقم سلاح البر، والتجارب أثبتت أن سلاح الجوّ غير قادر على إنهاء حرب، أو الانتصار بها، هذا ما أكّده سابقاً اللواء "يتسحاق بريك" مفوض شكاوى الجنود في الجيش، حول عدم جاهزية الجيش للحرب، رغم إذعان الرئيس السابق لأركان "غادي آيزنكوت" بأن سلاح الجو غير قادر على الانتصار في الحرب، وأن "الانتصار سيأتي حصراً عبر عمل القوات البرية"، لكنه لم يهيّئ الأرضية التي تسمح لهذه القوات بتحقيق الانتصارات.

الكلام اليوم، ليس تحليلاً، وليس استناداً إلى ما ذكره السيد نصرالله منذ عشر سنوات، بل هي تقارير صادرة عن القيادة العسكريّة العليا في الجيش الإسرائيلي.

خامساً: يرتبط كلام الجنرال "يائير غولان" الذي شغل منصب رئيس الأركان لمدّة ثلاثة أسابيع سابقاً وذلك بعد دخول "إيزنكوت" إلى المستشفى للعلاج، بصراع الجنرالات القائم في الجيش الإسرائيلي. "غولان" الذي تمّ استبعاده من منصب الأركان الذي كان الأقرب إليه، يحاول اليوم التصويب من خلال هذا الكلام على رئيس الأركان المنتهية ولايته "غادي إيزنكوت" الذي حاول تقديم انتصارات وهمية يسعى لاستخدامها لاحقاً في حياته السياسيّة. هدف آخر صوّب نحوه غولان هو رئيس الأركان الجديد "كوخافي" الذي حلّ مكانه كحل وسط بين "نتنياهو" و"ليبرمان".

يرى "غولان" نفسه الأكفأ عسكرياً وإدارياً على قيادة الأركان، بسبب تجاربه العسكرية من ناحية والعلمية من ناحية أخرى كونه يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، لكن ابتعاده عن القيادات السياسية أقفل الطريق عليه إلى رئاسة الأركان.

صحيح أن الكيان الإسرائيلي يعمل على تطوير قدراته من التكنولوجياً العسكريّة، وقد قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال، لكن تجربة حرب تمّوز المريرة، ولاحقاً حروب غزة، مسحت مقولة الجيش الذي لا يقهر، وأفرزت واقعاً جديداً جعل من الجندي الإسرائيلي يشعر وكأنه لقمة سائغة أمام عدوّه، الواقع الجديد يرتبط بالقدرات التي شاهدها هؤلاء المقاتلون "المرضى نفسياً" في وادي الحجير والشجاعية من جهة، وبانعدام ثقة هؤلاء الجنود بقياداتهم من جهة أخرى.

في الختام، إن "قنبلة غولان" العسكرية، سترخي بظلالها على الحياة السياسية في ظل اقتراب الانتخابات وتشكيل التحالفات، فتحذيرات الجنرال تتعلّق بقضايا مصيرية وفق المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرنوت "روني بن يشاي" الذي تحدّث عن تكاليف باهظة خلال أيّ حرب قادمة.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الجيش الإسرائيلي ياثير غولان نتنياهو إيزنكوت رئاسة الأركان حرب تموز

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة