الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل التمسك بمبادئ الثورة الإسلامية

الوقت- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران صمدت وستصمد دفاعاً عن مصالحها من خلال مواصلة التمسّك بمبادئ الثورة الإسلامية.

وشددت الوزارة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية على أن الشعب الإيراني يواصل حياته أكثر قوة وعزما رغم كل المؤامرات والدسائس العديدة لافتة إلى أن سر انتصار ثورة الشعب الإيراني عام 1979 ومقاومته طوال 40 عاماً يكمن في مصداقيته وتعاضده واتحاده ومواكبته لقيادته.

ودعا البيان إلى ضرورة تمسك الإيرانيين بالتلاحم والتعاضد فيما بينهم بشكل أقوى وأكثر تجذّراً في جميع شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية لمواجهة التحديات.