استشهاد 3 مدنيين في قصف لطائرات (التحالف الدولي) على بادية الطيانة بريف دير الزور

الوقت- ارتكب طيران "التحالف الدولي" مجزرة جديدة بحق السوريين استشهد فيها 3 مدنيين جراء قصفه مناطق مأهولة بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية لوكالة سانا السورية بأن طائرات "التحالف الدولي" الذي تقوده أمريكا من خارج مجلس الأمن نفذت اليوم غارات على منازل المواطنين في بادية بلدة الطيانة بريف مدينة الميادين نحو 45 كم جنوب شرق دير الزور ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين وجرح آخرين.

وأشارت المصادر إلى ان غارات طائرات "التحالف" تسببت بأضرار مادية ودمار كبير في المنطقة.

ومنذ إنشائه من قبل واشنطن في آب عام 2014 وخارج إطار الأمم المتحدة قصف "التحالف الدولي" عشرات المرات الأحياء السكنية في دير الزور والرقة والحسكة وأريافها ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية والمرافق الحيوية.