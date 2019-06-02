تسليح الزوارق السريعة للحرس الثوري بـ"غاتلينغ"وقاذفة صواريخ جديدة

الوقت- تشير المعلومات الجديدة إلى أن بحرية الحرس الثوري الايراني أدخلت نظامين جديدين للأسلحة للخدمة، أحدهما هو كرة غاتلينغ عيار 20 ملم ، و بـ3 سبطانات، وقاذفة أخرى تقذف 19 من صواريخ عيار 70 ملم.

بنادق الغاتلينغ والصواريخ خفيفة الوزن، خلال سنوات الحرب الباردة كانت جزء مهم من تسليحات الطائرات القتالية المدرعة والمروحيات المدرعة في جيوش العالم.

من الفولكان الأمريكي إلى سلسلة GSh للاتحاد السوفياتي السابق ، وصواريخ هيدرا التي تم صناعتها من قبل القوى الغربية العظمى لمواجهة سلسلة S التي بنتها القوة العظمى في الشرق. ولكن لأسباب مختلفة وظروف متنوعة ، فإن البالونات والصواريخ الأساسية لا تبقى في السماء.

إن المدافع الرشاشة متعددة السبطانات و المعروفة أكثر باسم أسلحة غاتلينغ ، هي أسلحة قديمة تم استخدامها منذ زمن بعيد في الحروب وتدخل الآن ساحة المعركة مرة أخرى. تم تصميم أول سلاح من هذا النوع في عام 1861 من قبل مخترع اسمه ريتشارد جوردن غاتلينغ ، ولهذا السبب تعرف هذه الأسلحة باسم غاتلينغ.

كان الأسلوب العام لتشغيل هذا السلاح هو أن عددًا من الخراطيش كانت توضع في الفتحة العليا للسبطانة إلى داخل السلاح ، ويقوم مستخدم السلاح بتفعيله عبر فتل مقبض بجانب السلاح، ووضع كل رصاصة في سبطانة وبعد إطلاق القذيفة وخروج المقذوف يتم تغيير الموقع وتحريكه إلى الأسفل ، ومع اطلاق كل رصاصة يتكرر الأمر ذاته، وفي ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت كان يطلق حوالي 800 طلقة في الدقيقة ، وهو أقل من ذلك بسبب محدودية قدرة الرصاص وقيود القدرات البشرية.

في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ، ومع وصول جيل جديد من المقاتلات ذات السرعة العالية ، أصبح استهداف مقاتلات الأعداء في كل يوم أكثر صعوبة. سعت الولايات المتحدة ، باعتبارها الدولة التي كانت تملك قدرات كبيرة في مجال الطيران الحربي وكان ذلك ورقة رابحة بيدها في ذلك الوقت، إلى تسليح مقاتلاتها بمقذوفات عالية القوة وقدرة على اطلاق أكبر عدد ممكن من القذائف.

كانت شركة جنرال إلكتريك واحدة من أكثر الشركات نشاطًا في هذا المجال، وفي عام 1959، قامت الشركة بعرض رصاصة غاتلينغ فولكانM61 مقاس 20 مم. يعتبر هذا السلاح من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا أحد الأسلحة الرئيسية لسلاح الجو الأمريكي، وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية هناك أيضاً طائرات F-4 و F-14s. كما تم تجهيز مروحيات كوبرا المحمولة جواً بمقذوفات مقاس 20 ملم من طراز M197.

الغاتلينغ كانت في كل مكان

اليوم ، لا يقتصر وجود هذا النوع من الأسلحة على الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر. بل نشاهد وجود هذا النوع من المدافع أيضا من السفن الحربية إلى أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، وحتى السيارات التكتيكية، في عيارات مختلفة من 7.62 إلى 30 ملم.

وقد خدمت سلسلة القذائف والرشاشات غاتلينغ في العديد من القوات البحرية في الأدوار الهجومية والدفاعية في السنوات الأخيرة.

نظم مثل Falunx و AK-630 ، التي صنعتها الولايات المتحدة وروسيا ، هي من بين أنظمة الدفاع البحرية الأكثر شهرة. في دور هجومي ، أظهرت وحدات خفر السواحل والعمليات الخاصة اهتمامًا خاصًا بطرازات غاتلينغ في العيارين 12.7 و 7.62 ملم. ومن بين مستخدمي هذه السلسلة من المدافع الرشاشة "وحدات عمليات النهر" وقسم "الأشرعة البحرية".

صواريخ موجهة ، خيار جيد للقوات الخاصة

في السنوات التي أعقبت حادثة 11 سبتمبر، كانت مسألة تجهيز القوات الخاصة للقتال على مسافات بعيدة في ظروف معينة تحمل أولوية عالية. وكان أحد الخيارات لتحسين نيران هذه القوات هو تركيب قاذفات الصواريخ على مركبات تكتيكية وتطويرها إلى وضعية موجهة. بالطبع ، في سياق المعارك في سوريا والعراق وليبيا ، شهدنا منذ عام 2011 الاستخدام المعتاد لقاذفات الصواريخ كالمعتاد. كانت القدرة ، وخاصة في ليبيا ، شائعة للغاية.

إيران: أرض مثالية للصواريخ والغاتلينغ

كانت أنظمة الصواريخ قصيرة المدى من بين أول الإنجازات الدفاعية الإيرانية خلال سنوات الحرب ، والتي تطورت بسرعة ، وتطورت اليوم على شكل عائلات مثل فجر، وفلق، وزلزال. هذه الصواريخ، بما في ذلك سلسلة من 107mm ، كانت من بين الاسلحة المفضلة للقوات البحرية للحرس الثوري في السنوات الأولى من تشكيل هذه القوة.

تم تزويد قوارب الحرس الثوري الإيراني بسرعة ذات حجم كبير في سلسلة من الدوشكا وقاذفات الصواريخ من عيار 107 ملم وشاركت في عمليات مفاجئة خلال سنوات الحرب.

ولكن مع ظهور جيل جديد من التهديدات في السنوات الأخيرة ، كانت هناك حاجة ملحة أيضا إلى التغيير وزيادة التسليح وتطوير الأسلحة. زيادة سرعة إطلاق النار ، والحاجة إلى أنظمة أصغر وأخف ، وبالطبع ، تم اعتبار الذكاء من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة.

في السنوات الأخيرة ، شهدنا تطوير مجموعة متنوعة من المدافع الرشاشة وسلسلة غاتلينغ في ايران للجيش والحرس الثوري. وهنا يمكننا الاشارة إلى أنظمة مثل اخكر، محرم، عاصة ونصير.

في مجال الإطلاق ، طورت صناعة الدفاع جيلًا كاملاً من قاذفات الصواريخ في عيارات مختلفة وأعدت للتركيب على مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار والمروحيات والمقاتلات. بالطبع ، استمرت الصناعات الدفاعية في مناقشة تطوير الصواريخ الموجهة.

القوات البحرية للحرس الثوري؛ زبون جديد للأنظمة الجديدة

واستناداً إلى الحالات الملحوظة في معرض الإنجازات الدفاعية للثورة الاسلامية الذي بمناسبة مرور 40 عاماً على ذكرى انتصار الثورة والذي أقيم في مسجد طهران، أدخلت بحرية الحرس الثوري نظامين جديدين للأسلحة ، أحدهما كان مقذوفات غاتلينغ عيار 20 ملم و 3سبطانات وأخرى قاذفة "19" صاروخ من عيار 70 ملم ، وهو السلاح الذي وصل في الأصل إلى إيران كجزء من تسليح مروحية كوبرا ، واليوم اختلف جذريا على قوارب الحرس الثوري السريعة.

لم يتم نشر المعلومات الدقيقة حول نظام الاسلحة هذا حتى الآن في المعرض ، ولكن يمكن بصورة تقديرية الحصول على مجموعة من المعلومات حول هذه الاسلحة.

من المرجح أن مقذوفات غاتلينغ التي دخلت إلى الخدمة في الحرس الثوري تم أخذ فكرتها من طراز ام 197 الذي تم تركيبه على طائرات هليكوبتر كوبرا وهي تحت تصرف بحرية الحرس الثوري. معدل إطلاق النار لـ "ام 197" هو حوالي 1500 رصاصة في الدقيقة ، وهو ما يقرب نفس النظام الجديد NDSA.

وفقا للصور المنشورة ، فإن هذه الأسلحة ذات ال3 سبطانات لديها نظام للتحكم عن بعد ويمكن أن تعمل دون وصول المستخدم المباشر إلى السلاح.

ويتمتع هذا الابتكار بميزة كبيرة تتمثل في تثبيت النظام على القوارب ، وخاصة في أوقات العواصف والمعارك الشديدة وتأمين طاقم القارب في هذه الحالة. أيضا ، وفقا لصور الاختبار ، تم تجربة هذا السلاح على الأرض، وتبين أنها مناسبة بشكل خاص للأهداف الثابتة.

اما فيما يخص موضوع قاذفات الصواريخ، تملك ايران نظام إطلاق صواريخ 70 ملم ، حيث يتم إطلاق الصواريخ عليه ولكن مع منصة الإطلاق ، نرى نظامين ضوئيين وواحد يتم استخدام لوحة التحكم لاستهداف هذا النظام بدقة. في الواقع ، قام الحرس الثوري بزيادة تسع ذخائر ، لكنه عزز أيضًا نظام استهداف له دور خاص وفعال في تدمير أي هدف خارجي أو بعيد عن الشاطئ.

إجمالاً ، مع وجود نظامين جديدين للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، مع الحفاظ على قوتهما النارية ، تحولت الأنظمة القديمة والكبيرة إلى استخدام الأنظمة الموجهة ، وبالطبع التحكم عن بعد ، والتي لها دور رئيسي في تحسين قوتها القتالية و يتم استخدام دقة متزايدة في مواجهة هجمات العدو الصاروخية وفي التعامل مع هجوم أكثر دقة ضد السفن المعادية.