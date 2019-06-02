إيران تبدأ إنجاز جزء من الخط السريع الذي يربطها بالعراق وسوريا

الوقت- بدأت إيران إنجاز خط كرمانشاه (بيستون) حميل الذي يشكل جزءاً مهما في مشروع ربطها بالعراق وسوريا لتسهيل الترانزيت بين الدول الثلاث.

وبيّن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي خلال مراسم البدء بإنجاز هذا الخط السريع أن طول المشروع 141 كيلومتراً فيما يبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها 5ر1 تريليون تومان يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 70 بالمئة.

وأعرب إسلامي عن أمله بإنجاز هذا الجزء بشكل أسرع بمساعدة القطاع الخاص وموافقة البنوك في منح المزيد من التسهيلات المالية.

إلى ذلك أعلن خير الله خادمي مساعد وزير الطرق وبناء المدن أنه يتم إنجاز 1200 كيلومتر سنويا من مشاريع الخطوط السريعة في إيران.

وقال خادمي: إن هناك 3295 كيلومتراً من مشاريع السكك الحديد قيد الإنجاز حالياً منها 970 كيلومتراً أصبحت جاهزة والباقي سيتم تدشينها حتى أوائل العام القادم.

وأشار إلى أن هناك 7800 كيلومتر من مشاريع الخطوط السريعة قيد الإنجاز في إيران يتم إنجاز 1200 كيلومتر منها حالياً وربطها بشبكة الخطوط السريعة.

يشار إلى أن مشروع الربط عبر الخط السريع يشكل جزءا من سلسلة مشاريع تهدف إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات بين سوريا والعراق وإيران.