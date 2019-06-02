الادميرال سياري: إيران لاعب رئيسي في المنطقة

الوقت- أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاعب رئيسي في المنطقة.

اعتبر الادميرال حبيب الله سياري في تصريح له اليوم الأربعاء، أن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ارتفعت على مستوى العالم والمنطقة، وباتت لاعباً رئيسياً في المنطقة.

وتابع: لا يمكن لأحد القيام بعمل ما في المنطقة من دون إيران، تحولنا اليوم إلى قوة إقليمية وملهمين لدول العالم الإسلامي.

وأشار مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية إلى أن العدو اليوم يستخدم استراتيجيتية "الحرب الناعمة" و"الحرب الاقتصادية" ضد إيران قائلاً: سنهزم هاتين الاستراتيجيتين بكل تأكيد وسنجتاز هذه الحواجز أيضاً.