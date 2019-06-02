وزير الخارجية الإيراني يرد على تصريحات ترامب ضد إيران

الوقت- ردّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران في خطاب "حالة البلاد".

كتب محمد جواد ظريف، في تغريدة عبر صفحته الشخصية على "تويتر" قائلاً: بالتزامن مع توجيه دونالد ترامب الاتهامات لنا في خطاب "حالة البلاد" يحتفل الإيرانيون ومن بينهم المواطنون اليهود في احتفال 40 عاماً من التقدم رغم الضغوط الأمريكية.

وتابع: عداء أمريكا قاد هذا البلد إلى دعم الدكتاتوريين والمتطرفين الذين جلبوا الدمار فقط إلى هذه المنطقة.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب حالة البلاد بأن إيران تسعى للقضاء على أمريكا واليهود.