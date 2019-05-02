اللواء باقري: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّلت إلى قوة كبيرة غرب آسيا

الوقت- أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّلت إلى قوة كبيرة غرب آسيا.

وفي كلمة خلال ملتقى في جامعة الشهيد ستاري اليوم قال اللواء محمد باقري: إن انتصار الثورة الإسلامية في بلد كان يرتبط كثيراً بأمريكا يعتبر بمثابة معجزة إلهية، موضحاً، إنه لفخر عظيم للشعب الإيراني بأن إيران قد تحوّلت بعد قرنين إلى قوة كبيرة في جنوب غرب آسيا.

وأشار اللواء باقري إلى أن القوات المسلحة تؤدي دوراً رئيسياً في البلاد، قائلاً: إن البلد الذي يواجه هذا الكم من التهديدات يجب أن يكون لديه قوات مسلحة متيقظة، مشيراً إلى أن إيران تتمتع بالأمن والاستقرار في منطقة من أكثر المناطق فوضى بالعالم.

وتابع: لدينا مسؤولية كبيرة في القوات المسلحة لتعزيز القدرة الدفاعية وتوفير الأمن والدفاع عن البلاد وهزيمة أي معتد، وأن تنفيذ هذه المهام مرتبط بوجود قوات مسلحة في كامل الجهوزية.

وأضاف: لسنا اليوم بحاجة إلى الخارج لتوفير أي من المعدات، ربما يتم تصنيع أكثر من 90 بالمئة من معداتنا في الداخل، لدينا قوات مسلحة ثابتة بينما الأعداء ينفقون اموالهم لشراء المعدات التي لا يقدرون استخدامها، لكن مقاتلينا يستخدمون الصواريخ التي تصيب الأهداف بعد اجتياز 1300 كلم بهامش خطأ أقل من 10 أمتار.