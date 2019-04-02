غروسبيتش: الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سوريا إرهاب اقتصادي

الوقت- أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سوريا الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سوريا تمثل إرهاباً اقتصادياً يطول السكان المدنيين ويزيد من معاناتهم في الحصول على احتياجاتهم الحياتية الأساسية.

وفي تصريح لمراسل وكالة "سانا السورية" في براغ اليوم قال غروسبيتش: إن “أمريكا التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن الحرب التي تشن على سوريا تقوم بمعاقبة هذا البلد لأنه يقاتل الإرهاب” موضحاً أنه كلما اقترب تحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب في سوريا ازدادت الضغوط الأمريكية والغربية عليها.

وانتقد غروسبيتش سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا مشيراً إلى أنها لم تستوعب إلى اليوم أن الحكومة السورية الشرعية والجيش والشعب السوري وحلفاءهم يحاربون الإرهاب ويمنعون عملياً وصول الإرهابيين إلى أوروبا منبهاً إلى أن استمرار هذه السياسات الأوروبية يعني تهديد أمن المواطنين في أوروبا.

وكان عضو اللجنة الخارجية في التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو مارتين بيتش أدان أيضاً استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا مشيراً إلى أن الغرب يحاول عن طريقها عرقلة عملية محاربة الإرهاب وإطالة أمد الحرب في سوريا.