السيد عمار الحكيم: نرفض وبشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية

الوقت- اكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار في العراق السيد عمار الحكيم، أن العراق لن يسمح بأن يكون منطلقاً للنيل من دول الجوار.

قال السيد عمار الحكيم في تغريدة على "تويتر": "نرفض وبشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية ، أو منطلقا لمراقبة دول الجوار أو استفزازها أو التعدي عليها".

وتابع: "واستناداً إلى الدستور العراقي الذي ينص على رفض أن يكون العراق مُهدِداً لأمن واستقرار المنطقة والعالم فإننا نعتبر توجهات جعل أراضينا منطلقاً للنيل من دول الجوار تهديداً لمصالحنا الوطنية وأمننا العراقي ، وأن العراقَ لن يسمح بذلك".

وأمس الأحد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ "مراقبة إيران".